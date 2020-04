Pide AMLO 'actitud humana' a pobladores que amenazaron con incendiar hospital

Ante la amenaza de pobladores del municipio de Axochiapan, Morelos de incendiar un hospital si atienden a personas con coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador los exhortó a no actuar de esa forma ante esta contingencia, debido a que no es una actitud humana y aseguró que no hay riesgo de infección a la población que vive en los alrededores.

"Decirle a la gente que no se debe de actuar de esa forma, no es correcto porque no hay ningún riesgo de infección a la población que está alrededor de un hospital, no pasa nada". En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que la actitud de estos pobladores no ayuda a enfrentar la contingencia. "¿Cómo decir que se va impedir usar un hospital o que se va a hacerle daño a un hospital? Eso no. Recordemos lo que han hecho mujeres, hombres consagrados en ayudar al prójimo", agregó.