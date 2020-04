Reportan recuperados al 46 % de pacientes con COVID-19 en México

El 46 por ciento de todos los pacientes con COVID-19 registrados hasta ahora en el país se ha recuperado, aseguró José Luis Alomía, director general de Epidemiología.

"Esto es una buena noticia porque, prácticamente, la mitad de los casos ha cursado de manera favorable", indicó en conferencia nocturna en Palacio Nacional.

Detalló que el 51 por ciento de los pacientes con coronavirus continúa en aislamiento y tres por ciento han fallecido.

Ayer, la Secretaría de Salud (Ssa) reportó ocho nuevas muertes por COVID-19 en México, con lo que suman 37, y confirmó mil 378 personas contagiadas, 163 más que el martes.

Además se han descartado 7 mil 73 casos y otros 3 mil 827 sospechosos continúan en estudio.

Alomía indicó que la mayor parte de las personas infectadas con coronavirus en el país tienen entre 30 y 44 años, es decir, son adultos jóvenes en edad productiva.

"Lógicamente, son los que tienen la mayor movilización y, por lo tanto, incrementan el riesgo de poder contagiarse".

Con 3.28 por cada 100 mil habitantes, la Ciudad de México es la entidad con la tasa de incidencia más grande de personas confirmadas con COVID-19, explicó el especialista.

Quintana Roo ocupa el segundo lugar y Aguascalientes se encuentra en el tercer sitio. Nuevo León y Jalisco se ubican en el noveno y onceavo lugar, respectivamente.

Alomía explicó que hay una mayor proporción de personas que resultan hospitalizadas, con el 18 por ciento de los casos, equivalente a 206 pacientes, principalmente adultos mayores.

De los hospitalizados, detalló, 11 por ciento se ha reportado estable, 6 por ciento grave y sólo uno por ciento ha sido intubado.

Los 37 fallecidos, mencionó, tenían una edad promedio de 56 años y presentaban entre dos y hasta tres comorbilidades adicionales, como diabetes, obesidad e hipertensión.

El 86 por ciento de los decesos corresponde a hombres.

El especialista reconoció que la curva epidémica en México continúa ascendiendo, pero muestra un comportamiento distinto al de otros países que en la actualidad están en la fase tres de su epidemia.

López-Gatell, descartó que por el momento existan pruebas para diagnosticar COVID-19 de manera rápida.

"No hay pruebas rápidas competentes hasta el momento. Ni México, y asumo que tampoco otros países, tiene una resistencia programada a no usar pruebas rápidas, pero si no son competentes no tenemos porqué utilizarlas".

Señaló que las pruebas rápidas no ocurren en un laboratorio, sino dentro de un consultorio. "Son parecidas a las pruebas de embarazo, es una tira reactiva que tiene un componente que cambia de color cuando se detectan los anticuerpos que el cuerpo genera ante el virus".

En conferencia de prensa, destacó que ante la difusión de información que relacionaba a Alemania con el uso de estas pruebas, funcionarios mexicanos contactaron a investigadores de ese país quienes rechazaron la aplicación de éstas como medida de control epidémico.

"Alemania no utiliza pruebas rápidas, además no tiene reconocida a ninguna para esta epidemia", aclaró en conferencia de prensa. De igual, manera, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) descartó su aprobación.

La Secretaría de Salud presentó una aplicación para orientar a la ciudadanía sobre el COVID-19.

Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, informó que la aplicación móvil busca facilitar el intercambio de información entre la población y las autoridades de salud.

Se trata de la app COVID-19MEX, disponible por el momento sólo para celulares son sistema operativo Android.

A través de esta plataforma, las personas podrán saber si pertenecen a un grupo de riesgo para coronavirus. También recibirán orientación sobre los síntomas asociados a enfermedades respiratorias.

Así como información sobre las decisiones que las autoriades toman durante la epidemia.

Si alguien presenta síntomas graves, como dificultad respiratoria, la aplicación lo conectará al 911 para que reciba atención inmediata.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que la app es importante, sobre todo en la fase tres de la epidemia, para que no se saturen los hospitales.

Como 8 de cada 10 tendrá una enfermedad leve, sin necesitar atención médica relevante, estimó, la app funcionará como auxiliar para la atención.