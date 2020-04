Listos 50 mil tests para coronavirus en Nuevo León

El estado de Nuevo León ya cuenta con 50 mil pruebas para detectar el COVID-19, confirmó este miércoles el Secretario de Salud en la entidad, Manuel de la O Cavazos.

El funcionario estatal detalló que se trata de 30 mil pruebas en laboratorios privados como Swiss y Moreira, además de 20 mil con las que cuenta el gobierno en los módulos de Salud y hospitales de la red estatal.

Todas las pruebas, aseguró De la O Cavazos, son del tipo PCR, es decir, Reacción en Cadena de la Polimerasa, “denominadas como Gold Standard, es decir, las mejores pruebas de detección que existen en el mundo, ya que detectan el genoma del virus a través de biología molecular”.

“Son pruebas que vamos a realizar en Nuevo León, no pruebas de procedencia de China o de otros países que no han tenido éxito, son pruebas validadas por la OMS, por la Secretaría de Salud Federal, son pruebas que vamos a realizar en Nuevo León, no pruebas rápidas”, manifestó el funcionario estatal.

Agregó que a la red de hospitales públicos y modulos de salud se unen con certificado para diagnosticar el COVID-19, un total de 28 laboratorios privados, los cuales no cobrarán la prueba si es solicitada por un médico del sector Salud estatal y costará alrededor de 4 mil pesos, si viene prescrita por médicos particulares.

“Serán los laboratorios Moreira y Swiss, obviamente tiene que ser prescrita la orden por nuestros médicos en los Centros de Salud, en este momento tenemos ocho unidades en privados ya funcionando y en el transcurso de esta semana vamos a tener los 28 laboratorios privados, para el domingo tenemos las 28 unidades”.

El Secretario de Salud concluyó que si se requieren más pruebas, están en condiciones económicas de conseguir más en breve tiempo.