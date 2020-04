Reportero rompe en llanto durante transmisión por situación de COVID-19

Carlos Julio Gurumendi, se encontraba realizando un reportaje a las afueras de la parroquia Chongón, en Guayaquil, respecto a los problemas que ha traído el peligroso virus a la ciudad ecuatoriana, cuando sin poder aguantar rompió en llanto al pedir al público que se quede en sus casas.

"Se les pide quedarse en casa, por los suyos, por sus familiares. Mil disculpas", pronuncia para después echarse a llorar antes de que interviniera el conductor del noticiero desde el estudio, quien dirigió unas palabras al público respecto a lo sucedido.

"Bien, entendemos. Los periodistas también somos seres humanos y nuestro querido compañero Carlos Julio Gurumendi, ha tenido un pequeño quebranto, al igual que todos el también está afectado por todo lo que está sucediendo"

Heartbroken by the videos coming out of Ecuador. Here’s a journalist breaking down into tears reporting on the situation outside of Guayaquil, where bodies are filling the streets. 400+ said to have died since Thursday, but no official numbers available. pic.twitter.com/ANht1hrYcS