Suspenderá Nuevo León producción y venta de cerveza

El gobierno de Nuevo León anunció que suspenderá la producción, distribución y venta de cerveza en la entidad a partir de este viernes 3 de abril.

Durante la conferencia diaria sobre la presencia del coronavirus SARS CoV-2, Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León, anunció que se está trabajando con los secretarios estatales de Economía para discutir la venta.

Además, agregó el mandatario estatal que "si se vende alcohol y la gente está encerrada en su casa, vamos a generar conflictos y problemas, siendo la instrucción decretar la Ley Seca, si es necesario".

Aunque se está unificando el proceso con los otros estados, apuntó.

Para aclarar la situación, el gobernador señaló que las empresas cerveceras "no trabajarán, por lo tanto no habrá distribución de alcohol o de cervezas de forma que no habrá venta de cerveza".

Esto, justificó, "porque ya puede estar alguien contagiado en la calle, ustedes mismos corren el riesgo de irse con el 'seis' contagiado a su casa y van a contagiar a su hijos y el 'seis' se va a quedar ahí en el refrigerador".

"Y ya después de que pase, si lo logramos, quizá hagamos una gran fiesta, mientras tanto hagan que esto funcione (la emergencia sanitaria)".