La verdad tras el supuesto meteorito que cayó en Nigeria

Continuando con los eventos de tinte apocalíptico que inundan las redes sociales, recientemente comenzaron a circular imágenes que mostraban los estragos de un supuesto meteorito caído en Nigeria, el cual aseguraban había cobrado la vida de decenas de personas.

El material mostraba un enorme cráter que sería el resultado del impacto del cuerpo celeste en la ciudad de Akure, en el estado nigeriano de Ondo.

Me dicen que esto fue un meteorito que cayó hoy en Nigeria. (??). Ahora sí voy a creer que el mundo se va a acabar y que nos cayeron las 7 plagas de Egipto. pic.twitter.com/4QRfDnC7Vb — Victor Garrido (@vgarridos) March 31, 2020

A meteor strikes a town in Nigeria destroying homes trees and parts of a road. The meteorite created a huge crater. Some scientist believe the meteor was only the size of a fist. But I seriously doubt it. Is something bigger on the way? pic.twitter.com/lvDN9K2d1U — Disclosure Tv (@DisclosureTv_) April 1, 2020



Un meteorito cayó en Nigeria dejando mas de 100 casas afectadas y un crater de mas de 20mtrs. Y el mes de Marzo se despidio la noche del 31/03 con fotos de la luna comparada con la pintura de Miguel Ángel del angel caído. Nivel 5 pic.twitter.com/rFlB5okBY7 — Roberto Ramos (@RobertxRam) April 1, 2020

Pese a que no tardaron en surgir diversas teorías respecto al rumor que se difundió en la red, pronto las autoridades de Nigeria desmintieron esta información.

"Veo que muchas personas desearían que esta incidencia de Akure fuera un meteorito. Aunque la teoría de la conspiración suena intrigante, agradecemos a Dios que este no fuera el caso, de lo contrario estaríamos escuchando sobre múltiples zonas de impacto y muchas muertes. Felicitaciones a la policía por manejar bien la situación", detalló Arakunrin Akeredolu, el gobernador estatal.

I see many people wish this Akure incidence was a meteor. Although the conspiracy theory sounds intriguing, we thank God this wasn't the case, else we would be hearing about multiple impact zones and a lot of fatalities.



Kudos to the Police for managing the situation well. — Arakunrin Akeredolu (@RotimiAkeredolu) March 28, 2020

Contrario a la caída de un meteorito, el enorme cráter debe su origen a un accidente protagonizado por un convoy de vehículos que transportaban explosivos a un estado vecino. Detalla el portal de El Debate.