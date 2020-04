Se convierte en una papa durante videoconferencia

"Mi jefa se convirtió en una papa en nuestra reunión de equipos de Microsoft y no puede encontrar la manera de desactivar la configuración", dice el tuit viral de Rach Clegg.

En la imagen puede verse a su jefa Lizet Ocampo, directora política de People for the American Way, como una papa con ojos y boca. Y nunca pudo resolver el problema, así que pasó así toda la reunión, explica el New York Post.

my boss turned herself into a potato on our Microsoft teams meeting and can’t figure out how to turn the setting off, so she was just stuck like this the entire meeting pic.twitter.com/uHLgJUOsXk