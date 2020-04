Consejo a las mujeres en Malasia durante la pandemia causa polémica

Ante esto, informa la agencia Reuters, el Ministerio de la Mujer y la Familia malasio publicó en sus redes sociales algunos consejos. Sugerían a las mujeres ‘evitar molestar’ a sus esposos o que les hablaran ‘con voz suave para evitar discusiones’, que se ‘esmeraran en arreglarse y maquillarse’ o que no fueran ‘sarcásticas’ si necesitaban ayuda de sus esposos con alguna tarea doméstica.

La polémica no es hizo esperar y eventualmente el gobierno se vio obligado a emitir una disculpa, aunque agregaron que su intención había sido la de mantener ‘relaciones positivas’ en lo familiar y laboral durante el periodo de cuarentena.

"Estos carteles promueven el concepto de desigualdad de género y perpetúan el concepto de patriarcado", señaló sobre los mensajes Nisha Sabanayagam, representante de la organización All Women's Action Society de Malasia.

Ministry’s #MCO advice to women: Wear make-up while working at home, speak like Doraemon & don't nag husbands https://t.co/aluuaGTopW



The posts by @KPWKM have since been panned not only by women's rights groups, but also members of the public. #WanitaCegahCOVID19 pic.twitter.com/had3nXIJwc