Le niega la entrada a su casa a su hijo por irse de vacaciones

Matt Levine, un estudiante de 21 años que vive en Nanuet, Nueva York, se fue de vacaciones de primavera junto con sus amigos a la Isla del Padre, en Texas, pese a que ya estaba para entonces en Estados Unidos la alerta por el coronavirus y por tanto la orden de aislamiento y distanciamiento social.

Al regresar de su viaje, su padre Peter, de 52 años, no lo quiso dejar entrar ni permitirles a sus amigos quedarse con ellos, como habían planeado, informa el New York Post.

"Le hablé cada día y le dije que debían regresar a casa. Yo estaba enfadado. Las noticias empeoraban. Matt me envió fotos de él y sus amigos reunidos a la intemperie y escuchando música en vivo. Es una escena que uno no desearía presenciar. Sus abuelos viven aquí y no debe exponerlos a Dios sabe qué se expuso él mismo", explicó Peter.

"Se nos permitía solo ir a la playa en grupos pequeños y sin altavoces. Para entonces no había nadie ya en la isla. Parecía que la Policía intentaba arruinar nuestro descanso", contó Matt sobre la situación en Texas, antes de que él y sus amigos se vieran forzados a regresar a Nueva York.

Su vuelo fue desviado y luego Peter se negó ir a recogerlos al aeropuerto. Matt y sus amigos alquilaron un auto, pero al llegar a casa del joven, les negaron entrar.

"Amo a mi hijo, pero no debían entrar en casa", dice Peter, quien le había preparado ya a Matt y sus amigos provisiones, un auto y dinero en efectivo para que encontraran un lugar donde aislarse.