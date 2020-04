VIDEO: Apilan decenas de muertos en camión por COVID-19 en Nueva York

El testimonio audiovisual fue divulgado este domingo 29 de marzo por Joe Borelli, asesor en la administración de la ciudad de Nueva York, quien lo calificó como “una escena triste” ante el esparcimiento de la enfermedad en esa ciudad estadounidense.

De acuerdo con estimaciones de la Universidad John Hopkins, al menos 790 personas han perdido la vida por COVID-19 en Nueva York, además de que Estados Unidos concentra el mayor número de casos de contagio en el mundo, con más de 160 mil personas afectadas por el virus.

Este lunes, el buque de la armada estadunidense USNS Comfort llegó hoy a Nueva York para apoyar a la ciudad, por segunda ocasión desde 2001, en sus necesidades de atención médica puestas al límite por la pandemia de COVID-19.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, recibió al buque y también solicitó de manera urgente a voluntarios de todo Estados Unidos, para atender a los casos de personas infectadas en la instalación emergente.

Las autoridades del estado están trabajando a contrarreloj para tratar de ampliar su capacidad hospitalaria, dijo, ante el aluvión de enfermos de COVID-19 que están llegando a los centros y que se espera que se multipliquen durante los próximos días.

Very Sensitive Footage: Got this from a friend of a friend who’s company is renting refrigerated trucks to NYC.. If you still think this is a GAME? Stop it. This is as REAL as it gets.. Be safe people. pic.twitter.com/JB7GAmKP9G