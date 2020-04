Recuerdos del ayer

La noche del pasado martes 24 falleció víctima de un infarto Ignacio Trelles Campos a la edad de 103 años, histórico entrenador del futbol mexicano, creador de frases como ¿Clásicos? Clásicos, los cerillos. Respuesta con la cual eludía la pregunta hecha por los periodistas cuando se enfrentaban América y Chivas. Jugador profesional de varios equipos, sobresalió más por los siete Campeonatos de Liga obtenidos como técnico y haber sido entrenador de la Selección Nacional en tres Copas del Mundo y en dos Juegos Olímpicos.

Sus ex jugadores lo recuerdan por sus celebridades, “Don Nacho’’ entraba al campo caminando para que el árbitro parara el juego, situación que salvó a sus equipos en varios partidos. Esa era una de las tácticas que utilizaba y en repetidas ocasiones le dio resultados. Otra de sus genialidades, cuando dirigía al Puebla y el equipo perdía en casa castigaba a los jugadores y no los dejaba regresar al vestidor, los ponía a hacer un trabajo extra para demostrarles que podían dar más y no lo dieron.

Considerado como uno de los mejores técnicos del futbol mexicano, inició su carrera de entrenador en 1950 dirigiendo al Zacatepec y la concluyó en 1991 como técnico de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Estuvo lúcido hasta el final de su vida, se mantuvo activo como asesor de las Fuerzas Básicas de Cruz Azul hasta su muerte. En agosto de 2008 publicó su libro “Recuerdos y Reflexiones” a iniciativa de don Guillermo Álvarez Cuevas.

Ignacio Trelles Campos nació el 31 de julio de 1916 en Guadalajara, Jalisco, como jugador vistió las camisetas de los equipos Necaxa de 1934 a 1943, América de 1943 a 1945, Monterrey en 1945, siendo prestado por el América a los Rayados, ya que el viernes 14 de septiembre de ese año el autobús en que viajaba el equipo regiomontano a Guadalajara para enfrentar al Oro se incendió en San Juan de Lagos y dejó como saldo dos jugadores muertos y varios gravemente lesionados.

La Federación Mexicana de Futbol solicitó ayuda a los demás clubes para que cedieran al Monterrey a préstamo a dos de sus jugadores para que Rayados concluyera el torneo. Después del equipo regiomontano “Don Nacho’’ tuvo un breve paso por los Vikingos de Chicago en 1946. A su regreso a México fue contratado por el Atlante y el día de su debut con los Potros de Hierro sufrió fractura de tibia y peroné de pierna derecha en una fuerte entrada del “Pulques León’’ que lo obligó a retirarse de las canchas en 1947.

Ignacio Trelles fue en vida un tipo inteligente, leía muy bien el futbol, sabía sacar provecho a sus jugadores, pero sobre todo sabía trasmitir las instrucciones de manera clara y precisa. Fue célebre por sus frases, como: “La Playera de Cruz Azul, pesa igual que un bulto de cemento’’. “Lo único que cuenta es el resultado’’. “Los partidos se juegan con la cabeza bien fría y los pies bien calientes’’. “En el futbol como en la vida, los cambios se hacen siempre con la intención de mejorar’’. “La mejor fórmula para ganar partidos es la denominada G, es decir Goles’’ y “A veces se juega mejor con diez jugadores que con once’’.

“Don Nacho’’ fue un técnico ganador y un maestro que instruyó a varias generaciones de entrenadores del futbol mexicano, entre ellos a Raúl “El Güero’’ Cárdenas, Antonio “La Tota’’ Carbajal, José Antonio Roca, Ignacio “El Gallo’’ Jáuregui, Manuel Lapuente y Rubén Maturano, entre otros. Ignacio Trelles consiguió siete Campeonatos de Liga, cuatro Campeón de Campeones, dos Copas de Campeones de la Concacaf y dos Copas México, 15 en total.

En 1951 empezó a labrar su camino de técnico al coronarse campeón con el Zacatepec en Segunda División y ascenderlo al máximo circuito. El logro no pasó desapercibido para el equipo Marte de Primera División con sede en Cuernavaca, cuya directiva contrató a Trelles para llevarlo a sus filas. La apuesta fue inmejorable y en la temporada 1953-54 obtuvo con el Marte el Campeonato de Liga, el primero de siete por venir.

Su segunda etapa con los Cañeros fue excelente, de 1954 a 1961 obtuvo un par de campeonatos de Liga, en 1955 y 1958, con su respectivo título Campeón de Campeones y una Copa México. El Club América le “echó el ojo’’ al técnico campeón y lo contrató en 1961, permaneciendo en el timón hasta 1964, sin que los llevara a la conquista de un título.

Dirigió a la Selección Nacional en tres Copas del Mundo, en Suecia 1958, en Chile 1962 y en Inglaterra 1966. Con Trelles se obtuvo el primer punto en un Mundial al empatar a un gol contra Gales en Suecia y el primer triunfo mundialista frente a Checoslovaquia por tres goles a uno en Chile. También dirigió a México en dos ediciones de Juegos Olímpicos, en Tokio 1964 y en México 1968.

Enfrentó grandes retos en su carrera, como el enfrentar a Inglaterra en el Mundial de 1966, después de que los ingleses golearon a México por ocho a cero en un partido amistoso celebrado el diez de mayo de 1961 en el Estadio de Wembley. Al enterarse en el sorteo de la entonces Copa Jules Rimet en 1965 empezó a diseñar un sistema para evitar que no le volviera a suceder lo del 61. Fue así como nació la línea de cinco defensas para contener los ataques de los ingleses el 16 de julio de 1966, integrándola con Arturo Cháirez, Gustavo Peña, Jesús del Muro, Gabriel Núñez e Ignacio “El Gallo’’ Jáuregui, contra la cual se estrellaron los ingleses.

La creatividad de Bobby Charlton y un error del portero Ignacio Calderón fueron determinantes para que Inglaterra ganara dos goles a cero con anotaciones de Bobby Charlton al minuto 37 y de Roger Hunt al minuto 75.

Don Ignacio Trelles realizó la mayor parte de la preparación del Tricolor rumbo al Mundial de México 1970, pero después de una desastrosa gira del Tricolor por Europa en abril de 1969 fue cesado el 13 de mayo de ese año. Tres Mundiales y once años de experiencia al frente de la Selección Nacional fueron tirados a la borda por una gira que nunca debió haberse jugado, ya que faltaba menos de un año para el Mundial de México 1970. En su lugar fue designado Raúl “El Güero’’ Cárdenas, quien había jugado bajo sus órdenes en los Mundiales de 1958 y Chile 1962.

Rubén Maturano, ex entrenador de Santos Laguna, antes de llegar a los Guerreros trabajó durante 24 años como preparador físico y auxiliar de don Ignacio Trelles en diferentes equipos, manifestó que tiene un sentimiento muy grande por la pérdida de su maestro. “Anduve con él en las duras y en las maduras. Don Nacho me recomendó con el Ing. Salvador Necochea y el Lic. José Muguerza para que fuera a dirigir a Santos Laguna en la temporada 1988 - 1989’’.

En una reunión la esposa de Rubén le preguntó a Don Nacho porqué siempre estaba contento y feliz, y éste respondió porque trataba bien a la gente. “La forma en que transmitía a los jugadores sus indicaciones fue la base. Les aconsejaba que pensaran en jugar bien y no en dar patadas; que pensaran en el balón, en los movimientos con o sin éste. Les advertía que aprendieran a jugar el futbol con la cabeza para pensar, con el corazón para correr y con actitud para imponerse’’, recordó Maturano.

El ex técnico de los Guerreros comentó que cuando Don Nacho impartía clases a los entrenadores hacía hincapié en cómo debían dirigirse a los jugadores, que no les gritaran ni insultaran, que dieran las indicaciones con ejemplos, que se dieran cuenta de los movimientos que hacía el otro compañero y el que conducía el balón, que tenía más opciones para dar el pase, y que todos estén pensando en crear y no en golpear.

“En la charla previa al partido, los jugadores a su mando tenían la obligación de informar sobre las cualidades y defectos del rival, cómo lo iban a encarar, cómo iban a aprovechar sus defectos y a neutralizar sus cualidades. Después desglosaba sus puntos de vista para que los jugadores pensaran y después los pusieran en práctica’’, explicó Maturano.

Para finalizar consideró que don Ignacio Trelles fue el mejor entrenador de todos los tiempos del futbol mexicano, lo avalan sus siete títulos de Liga. Eran torneos largos, se jugaban 38 partidos en la temporada regular, aparte de los juegos de Liguilla para los que calificaban y los que jugaban la final sostenían 44 encuentros. ¡Descanse en paz don Ignacio Trelles!