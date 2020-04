Mientras que los casos del terrible COVID-19 se incrementan en Coahuila, teniendo como epicentro a la siempre bella Monclova, ciudad más importante en la región Centro, el "góber" Miguel Riquelme se ha aguantado las ganas de quejarse del Gobierno federal por la falta de apoyos tanto económicos como médicos, así como de logística, caso contrario al alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, quien "tiro por viaje" le tira una pedrada al preciso. Previniendo el oscuro panorama, el mandamás coahuilense citó a reunión en la capirucha del sarape a sus homólogos de Tamaulipas, Javier García Cabeza de Vaca, y de Nuevo León, Jaime Rodríguez "El Bronco", con el fin de tomar acuerdos y tomar al coronavirus por los cuernos en unidad, y repitió la estrategia con el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, convocando de paso a los alcaldes de la Zona Metropolitana de La Laguna.

Previo a las reuniones y sin temor a Dios le dio por visitar Monclova para presidir la reunión de información del Plan Estatal de Prevención y Control del COVID-19, dando a conocer los casos registrados en esa ciudad; la situación en la ciudad de los metales ha estado tan grave que el "góber" tuvo que crear el Subcomité de Salud de la Región Centro. Si bien todo eso le ha abonado en los niveles de aceptación o, mejor dicho, popularidad entre los ciudadanos, nuestros subagentes, camuflados de laboratorio certificado y con una gran dosis de envidia, nos reportan que tal vez no es relevante que el "góber" vaya personalmente a los sitios donde se registran los problemas, pues nadie quiere que se incrementen los casos confirmados de coronavirus y mucho menos los decesos. Pero lo que nos reportan con una sonrisita "muy, pero muy mal intencionada", es el riesgo que corre don Miguel como ciudadano al hacer este despliegue presencial por todos lados. Sobre todo sin tomar en cuenta que ya van tres gobernadores que han dado positivo al virus y que están haciendo todo muy "home office", dizque controlando todo gracias a la tecnología. O nadie le ha dicho nada, o ni el flamante secretario de la salud en la entidad, Roberto Bernal, le ha hecho recomendaciones de utilizar guantes o cubrebocas, o será que ya leyó el informe de la OMS que indica que el virus no viaja por el aire, por lo tanto no es necesario el tapabocas. Tal vez no quiere mandar mensajes exacerbados a los ciudadanos. Lo que es un hecho es que el pronóstico no es nada bueno, según las autoridades federales, que "un día como dicen una cosa y luego otra", muy al estilo de la Chimoltrufia, pues.

Para complicar más la situación, el aumento de casos positivos de coronavirus en Monclova, además de miedo entre los habitantes de la ciudad coahuilense, sacó a relucir las precarias condiciones laborales con las que su personal tiene que hacer frente a la terrible pandemia, de paso la ineptitud de algunos funcionarios. El caso más grave fue el contagio que tuvieron médicos y enfermeros de la Clínica 7 del inSeguro Social, donde el virus se propagó y desató la protesta de enfermeras y médicos que tienen que atender a los pacientes sin el equipo mínimo de seguridad, como guantes y mascarillas. El delegado de esta dependencia federal en Coahuila, Leopoldo Santillán, figura más decorativa que planta artificial, poco o casi nada pudo hacer porque las decisiones se toman directamente en la capirucha del smog. Nuestros subagentes, disfrazados de cubrebocas escasos, nos reportan que quien no ha dado la cara ni por equivocación es el coahuilense Javier Guerrero, secretario general del IMSS, quien apenas hace unos meses aprovechaba hasta la compra de una botella de alcohol para hacer campaña… Perdón, presencia en la entidad, y ahora le ha dejado toda la bronca al delegado federal, y lo único que ha dicho es que no puede solucionar la petición más apremiante para el personal médico, que es tener equipo básico para realizar su labor. Don Javier antes de la contingencia presumía en sus redes sociales desde la entrega de un bulto de cemento hasta la promesa de hospitales para Acuña y Piedras Negras; ahora, pareciera que está haciendo cuarentena voluntaria, porque nomás no se ha parado en su estado ni en ningún otro ante la demanda de insumos del personal de salud a su cargo. Y es que dicen que al expriista Javier Guerrero le dio el mal del provinciano: una vez que llegó a la capital se olvidó de los huaraches y del pueblo que lo vio nacer.

***

Y sin duda alguna la pandemia del coronavirus, que tiene de cabeza a todo el mundo, ya causó estragos en la economía de La Laguna, pues prácticamente mermó a todo tipo de empresas, comercios y negocios, sin embargo, de acuerdo con nuestros subagentes ecónomos, quienes más lo están resintiendo son los grupos de pequeños emprendedores, quienes viven al día y no hallan la salida ante el embate, como la Asociación de Estilistas Laguneros, quienes en días pasados tuvieron acercamiento con autoridades estatales para solicitarles su apoyo y aminorar las terribles pérdidas que el mortal virus les costará a varios, de los cuales incluso a algunos les significará el cierre definitivo de sus fuentes de trabajo; sin embargo, los subagentes, disfrazados de tijeras y peinetas, nos informan que la reunión sostenida causó controversia entre el ámbito esteticista, pues aseguran que es de todos sabido que el recién estrenado representante del gobernador en La Laguna, Antonio Gutiérrez Jardón, es quien palomeará a los diseñadores de la imagen merecedores del apoyo, beneficiando única y exclusivamente a los estilistas que le consumen en uno de sus negocios dedicados a la venta de productos para la alta peluquería, por lo que aquellos que osan adquirirlos con su competencia quedarán fuera de las listas, lo que les parece injusto, pues si bien la asociación aglutina un gran número de estilistas, no todos están agremiados ni adquieren su mercancía con don Toño, por lo que esperan que los beneficios que otorgue el Estado a los profesionales de la belleza se manejen de manera abierta y pública sin intermediarios, con transparencia y sin tintes políticos para que todos los de ese ramo tengan acceso por igual sin la obligación de pertenecer a ninguna asociación.

***

Tal parece que para quien el culto al cuerpo es más importante que la misma contingencia es para el inexperto director de Protección Civil de Gómez Palacio, José Miguel Martínez Mejía. Y es que de acuerdo con nuestros subagentes, disfrazados de espejos de narciso, el verde funcionario, quien es asiduo visitante de un gimnasio de la calle Hidalgo y Degollado en pleno centro de la ciudad, ha aprovechado las estrechas relaciones que guarda con los dueños del establecimiento para utilizarlo a su antojo y campantemente acudir diariamente junto con su clan de muy distinguidos amigos y socios VIP a entrenar en este lugar pasándose por el arco del triunfo las órdenes de la cuarentena para este giro de negocios, reglas que en teoría imperan en todo el país ante la contingencia por el temible coronavirus, que tiene en jaque a la nación, situación que resulta contrastante ante el cargo que el funcionario ostenta tomando en cuenta que la dirección a su cargo fue la encargada de cerrar y verificar en días pasados que este y otros establecimientos acataran las órdenes de cerrar para evitar la propagación del COVID-19 entre la población. A decir de muchos, resulta preocupante su actitud a todas luces irresponsable, así como la de los propietarios, tomando en cuenta la cantidad de contagios que una sola persona infectada puede provocar, mientras que, por otro lado, queda evidenciado una vez más que la declaracionitis de la alcaldesa Marina Vitela queda solo en eso, pues no es la primera vez que sus funcionarios hacen todo lo contrario a lo dispuesto por ella, ¿o será que está enterada y hasta kit de productos sanitizantes le habrá entregado al novato en Protección Civil para su entrenamiento? La cosa es que no hay que perder de vista que en la región esta es la administración de la Cuarta Transformación, bueno, al menos en el papel…