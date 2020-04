Cierran 90 % de negocios en CDMX por emergencia del COVID-19

Con la declaración de emergencia sanitaria por el COVID-19, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que alrededor de 90% de los establecimientos de la capital deberán permanecer cerrados, con excepción de los servicios de salud, alimentación y otros indispensables, como gasolinerías y bancos.

Asimismo, informó que se cerrarán a partir de hoy los parques de acceso controlado como los bosques de Tláhuac, Aragón y Chapultepec, pero acotó que la gente puede ejercitarse y caminar en los que son abiertos, siempre respetando la sana distancia.

Destacó que deberán permanecer cerradas las 338 plazas comerciales, entre ellas Reforma 222, Parque Delta y Artz Pedregal; además de tiendas de ropa, zapatos, perfumes, joyas, etcétera.

"[Se busca] que sólo las tiendas de autoservicio permanezcan abiertas, pero deben acatar las políticas de sana distancia, eso significa que [sólo una persona de cada familia debe acudir a realizar las compras necesarias]", dijo la mandataria.

Comentó que el Instituto de Verificación Administrativa, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Autoridad del Centro Histórico, el Fideicomiso del Centro Histórico y la Secretaría de Gobierno llevarán a cabo revisiones; no obstante, Sheinbaum Pardo hizo un llamado a la gente a apoyar a los restaurantes y a las pequeñas fondas.

Según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la Ciudad de México hay 466 mil 301 establecimientos, lo que significa que al cerrar 90%, serán 419 mil 670 los que deberán bajar sus cortinas.

Destacó que el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, dialogó con las distintas cámaras, en particular con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y con empresas de autoservicio para solicitar que siempre haya abastecimiento, pues no hay razón para que falte algún producto; también para que establezcan las políticas de sana distancia y que no suba el precios de algunos productos.

Hizo un llamado a cooperar con las medidas sanitarias de resguardarse en casa, pero descartó que se multe a las personas que no cumplen con las medidas.

Sheinbaum Pardo comentó que en algunas zonas que vean que hay mucha gente reunida se llevará les pedirán que se retiren a sus domicilios desde las patrullas, por medio de un audio.

"El [jefe de la policía] tiene muchas tareas de seguridad en la Ciudad, pero en particular ahora hay un protocolo para evitar asaltos a establecimientos mercantiles y hay muchas patrullas dedicadas a ello; pero sobre todo uniformados de cuadrante, repartidos en toda la Ciudad, harán este anuncio", dijo.