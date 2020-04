Yoks y su arte de intervenir las calles

Su inquietud de niño, recuerda, siempre encontró control cada vez que tenía la posibilidad de orquestar la musicalidad de los crayones de colores que le eran asignados para el bien de explotar su creatividad. Sus padres no limitaron su talento, y viendo sus capacidades artísticas invirtieron en regalos que iban desde libros de colorear, pinceles y pinturas.

Joksan López, alias Yoks, es actualmente un artista urbano que comienza a colocarse en el gusto de los laguneros, pues su propuesta inyectada de geometría y color obliga a la vista de cualquiera a voltear a admirar sus creaciones ubicadas en alguna pared de la región.

Sentado en el sillón de su estudio situado por la calle Juárez en el centro de Torreón, Yoks deja descansar un poco el lienzo que interviene para hablar un poco sobre su carrera artística que, dice, arrancó formalmente hace 5 años y actualmente comienza a echar raíces, principalmente por su propuesta de operar en las calles.

Relató que cuando era niño, por su casa en Villas la Merced, disfrutaba de observar el tren pasar, pues los vagones le ofrecían a su vista pintas, que aunque no sabía que eran, admiraba por sus colores y formas. Para él eran dibujos viajeros que iban deleitando la pupila de quien los veía a su paso.

LA IMPORTANCIA DEL MENSAJE

Al crecer, Joksan López decidió trasladarse a ciudad Juárez para ingresar a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, en la cual entró primero como oyente y que luego de ser aceptado, decidió volver a su tierra debido a la explosión de violencia que se vivía en aquella ciudad.

En Torreón la opción fue la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Coahuila, "me gustaba mucho la carrera de comunicación porque sentía que era como ir buscando mensajes a través de la imagen".

Fue así que mezcló los conocimientos de la carrera y su talento artístico para moldear su propuesta artística, que dice, navega entre lo geométrico, lo abstracto y el full color.

"No me gusta apegarme mucho a la realidad. Me gusta proponer en el diseño y resignificar un poco el contenido a través de los cambios de color y de la superposición de imágenes".

Lo que más le gusta intervenir, expresó, son los muros en la calle. El ejercicio le resulta interesante, debido a que en ocasiones tiene una retroalimentación inmediata de la gente que pasa y lo observa pintando. Así mismo, dice que cuando opera en la calle, busca que su propuesta pueda ser del agrado del que pase y no sólo un gusto personal, por ello trata que su mensaje se pueda leer más allá de la imagen.

Compartió que algunas de sus creaciones a gran escala se encuentran impregnadas en las paredes de la Universidad Tecnológica de Torreón, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la Feria de Gómez Palacio, así mismo entre las calles que seccionan a la avenida Morelos. Sobre la calle Ildefonso Fuentes, comparte, descansa la que actualmente es su creación favorita.

"Son rostros que forman el (monumento) Torreón. Habla de la industria, de la agricultura. Ese tuvo mucho impacto".

Sobre su técnica, enfatizó que se basa en el uso de aerosol y acrílico, "me gusta primero aplicar la base de acrílico, porque este se sella muy bien en los muros. Entonces cuando tú le aplicas aerosol encima se conserva mucho más tiempo. Pero la herramienta principal es el aerosol, no que parezca rotulo, ni tanto mural, sino que sea una mezcla".

Sobre qué es lo que posee su arte urbano diferente a otras propuestas que hay en la región, dijo que "me estoy enfocando mucho en el gran formato y respetando la onda de la composición y la selección de colores. Yo creo que eso me ha destacado un poco, a mí me gusta mucho que la gente ya lo identifique cuando ve muchos colores y piezas geométricas".

Aunque aclaró, aún no siente que haya definido un estilo, pues aseguró, se trata de un trabajo que puede llevar años. Por lo pronto él no se ocupa en esa idea y sigue enfundando su aerosol con la firme ambición de intervenir las calles.