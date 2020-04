No se puede cerrar la frontera: alcalde de PN

"No se puede cerrar la frontera. Tú no puedes cerrar un cruce, puedes limitar, pero no puedes cerrar una frontera", fue lo que respondió Claudio Mario Bres Garza, presidente municipal de Piedras Negras, al preguntarle su opinión respecto a que algunos gobernadores fronterizos planten cerrar

Detalló que no se puede negar que un ciudadano estadounidense que esté en México cruce a su país y viceversa, no se puede negar el hecho de que un mexicano que está en Estados Unidos cruce a su país. Lo anterior, luego de señalar que el Gobierno de Estados Unidos dictaminó agregar a la lista de viajes no esenciales "el que nosotros mexicanos con visa, crucemos la frontera para ir de compras de supermercado o de cargar gasolina; estos para ellos ya no serán esenciales". Estableció que seguirán siendo considerados viajes esenciales el ir a donar plasma, algunas situaciones de medicina, así como el tema de carga y cruce de mercancías, actividad que seguirá realizándose de manera normal. "Y, por ende, todas las acciones de agentes aduanales, los transportistas que son mexicanos seguirán cruzando", detalló Bres Garza.