No se puede cerrar la frontera: alcalde de Piedras Negras

"No se puede cerrar la frontera. Tú no puedes cerrar un cruce, puedes limitar, pero no puedes cerrar una frontera", fue lo que respondió Claudio Mario Bres Garza, presidente municipal de Piedras Negras, al preguntarle su opinión respecto a que algunos gobernadores fronterizos planten cerrar

Detalló que no se puede negar que un ciudadano estadounidense que esté en México cruce a su país y viceversa, no se puede negar el hecho de que un mexicano que está en Estados Unidos cruce a su país.