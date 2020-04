El virus que dio la estocada al neoliberalismo

La fase crítica que atravesamos por la pandemia nos preocupa por el impacto que está teniendo en la población, particularmente entre aquellos en los que está siendo letal; se espera sean millones los infectados y miles o cientos de miles, los que mueran. Sin embargo, también se cree que habrá un momento en que podrá ser controlada por las medidas que tomen los Gobiernos y los ciudadanos, así como por los avances científicos en el campo de la medicina, por lo pronto, parece que los chinos ya lograron contenerla.

Este fenómeno está conduciendo a diferentes reflexiones desde distintas perspectivas en una gran parte de los individuos, algunos, los filósofos y teólogos invocan que es producto de la forma en que hemos concebido la vida en la presente época, a la vez que convocan a cambiar ese paradigma utilitario e individualista que rige de manera dominante el comportamiento de nuestras sociedades. Lamentando los costos que tiene para la vida de los seres humanos afectados, señalan que es una oportunidad para modificar la tensa relación que mantenemos con nuestros semejantes y con la naturaleza.

Ciertamente, hay razones para pensar en cambios culturales profundos, pero algunos tenemos dudas si este fenómeno temporal y transitorio será suficiente para cambiar la percepción de la mayor parte de la población mundial que persistirá. Algunos de los que nos desempeñamos en el campo de las Ciencias Sociales creemos es que el modelo de desarrollo económico capitalista que caracteriza a esta época del fines del siglo XIX y principios del actual, el llamado neoliberalismo, está concluyendo porque ha agotado las condiciones para que floreciera y se implantara.

El neoliberalismo surge como una concepción sobre la forma en que los países desarrollan sus economías en una fase avanzada del capitalismo mundial que requiere ya no solo romper las trabas internas, sino también las externas, que permitan el libre flujo de mercancías y capitales, eliminando aranceles y controles proteccionistas que imponían los Estados nacionales. Para ello era fundamental la captura de estos Estados por el gran capital, a los cuales se les impusieron políticas públicas que favorecieran procesos de acumulación de capital con las menores restricciones.

En México esta concepción ideológica, más que científica, se aplica desde inicios de los años 80, con la apertura comercial externa, la privatización de las empresas estatales y paraestatales, del ejido, el diseño de políticas públicas que eliminaran o redujeran las restricciones en la extracción de los recursos naturales (agua, minerales, hidrocarburos, biodiversidad), limitará los derechos laborales de los trabajadores, priorizará la asignación de fondos públicos en apoyo de las grandes empresas y corporativos, por mencionar algunos rasgos que le caracterizaron.

Pero no solo se privatizaron las empresas antes bajo control del Estado Mexicano, fueran productivas o improductivas, también se desmantelaron gran parte de las instituciones gubernamentales que prestaban servicios básicos a la población como educación, salud, seguridad y otros que son fundamentales para indicar condiciones de desarrollo social y calidad de vida de la población. El sector educativo público se deterioró y limitó a formar mayoritariamente alfabetos funcionales entre los escolares que accedían a él, lo mismo pasó con el sector de salud pública, saturado e ineficiente para satisfacer la demanda creciente de una población pauperizada y sujeta a patrones de vida marcados por el estrés cotidiano y laboral, hoy insuficiente para enfrentar los enfermos afectados por el coronavirus.

Este fenómeno de desmantelamiento del llamado Estado del Bienestar no ocurrió solo en México sino fue propio de las naciones que acogieron la ideología del neoliberalismo. Bajo el argumento de que las empresas y las instituciones en manos del Estado son improductivas o ineficientes, era necesario que la economía se rigiera por las fuerzas del mercado, las empresas y corporaciones privadas, dejándole al Estado funciones básicas y complementarias a las que estas centralmente realizarán.

La pandemia actual está poniendo en evidencia las falacias en que se ha sustentado este concepto de desarrollo de las sociedades, refleja las limitaciones en las capacidades en que quedaron las instituciones del Estado y de la propia sociedad mexicana. Algunos creemos que si bien esta crisis sanitaria mundial no será suficiente para que se realice una reflexión filosófica profunda, ya que ésta devendrá de otro fenómeno más grave como es el cambio climático, si nos obligará a pensar en restaurar condiciones básicas del Estado del Bienestar, o algo semejante, que no repita los errores cometidos o los males que le caracterizaron en el pasado, como la corrupción que lo carcomió.

No hablamos, porque no lo creemos así, de volver al pasado que abarco cuatro décadas (1940-1982) bajo la tutela del viejo régimen autoritario y corrupto, pero esa época y las también cuatro décadas de neoliberalismo (1982-2018), son enseñanzas suficientes para pensar que es lo que nos conviene a los mexicanos, que modelo de desarrollo debemos promover en nuestro país que no expolie irracionalmente nuestros recursos naturales o genere pobres como agujero de hormigas.

Creemos que este virus está dando la estocada al neoliberalismo como ideología fallida y nos permita construir otra opción de desarrollo más sostenible y benéfico, con mejores sistemas educativos y de salud pública de cobertura, con capacidades de prestar servicios completos y no medios servicios. La enseñanza que nos puede dar esta crisis sanitaria que está trastocando nuestra vida es que las cosas ya no serán iguales que antes en algunos aspectos de ella, necesitamos reorientar el desarrollo de nuestra sociedad para tener mayores capacidades de enfrentar la otra amenaza que viene, el cambio climático.