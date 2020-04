Conoce a Arantxa Colchero Aragonés, la esposa de Hugo López-Gatell

Hugo López-Gatell se ha ganado el cariño de miles de mexicanas y mexicanos por su manera de presentarse en las conferencias, con una actitud amable y concisa, pero para el 'mal de muchas' se confirmó que está casado.

Ella es Arantxa Colchero Aragonés, economista con maestría en Economía de la Salud y doctorado en salud Internacional por la Universidad de Johns Hopkins.

Actualmente Arantxa es conferencista e investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, investigadora nivel II del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) e Investigadora nivel D por parte del sistema de Institutos Nacionales de Salud.

El curriuculum de la esposa de Gatell impresionó a cientos en la red social, asegurando algunos que se trata de una 'eminente pareja' que podría llegar lejos en la política del país.

Además, para reducir la obesidad en México, Colchero trabaja en el entorno de temas fiscales respecto al etiquetado de los alimentos del mercado y regulación de la publicidad de los mismos.

De acuerdo con el periodista Mario Maldonado, Colchero Aragonés lideró el “Proyecto Bloomberg Impuestos- Fighting Obesity in Mexico: Supporting the design and evaluation of effective social actions and public policies”, entre 2012 y 2017.