Gobernadora de Sonora espera que cierren fronteras con Estados Unidos

La gobernadora de Sonora, Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, indicó que la frontera del estado con el vecino país de Estados Unidos, debería permanecer cerrada ante la situación desatada por la pandemia del virus COVID-19, sin embargo aclaró que no es una de sus facultades.

Ante el riesgo de contagios por la cercanía con uno de los países que más propagación ha presentado ante la enfermedad viral-respiratoria, Pavlovich Arellano reconoció que no es una facultad de Ejecutivo estatal bloquear los accesos a Sonora por Estados Unidos.

“Yo no puedo cerrar la frontera como gobernadora, puedo hacer ciertas cosas, pero cerrar la frontera, no estoy facultada para ello, no lo puedo hacer, ojalá pudiera”, dijo Pavlovich.

La mandataria estatal detalló que fueron instalados filtros sanitarios en los municipios fronterizos de Sonora, ya que restringirle la entrada a connacionales y extranjeros es facultad del gobierno federal.

“Yo ya lo planteé, no es un tema estatal, pero la verdad es que nosotros, lo que si estamos haciendo es poner filtros, por que yo me hago la misma pregunta ¿por qué nosotros no podemos ir para allá y sin embargo los de allá si pueden venir para acá?, comentó.

Agregó que se lo han preguntado mucho veces, y reconoció que no es una decisión que le toque a ella como gobernadora del estado, es un tema totalmente de la federación.

La gobernadora Claudia Pavlovich anunció un plan de seguridad alimentaria a realizarse a partir del próximo 9 de abril, mediante el cual entregarán despensas a familias vulnerables del estado.