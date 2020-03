Espera Canaco especificaciones del decreto de emergencia sanitaria en Piedras Negras

El comercio organizado espera la publicación de las especificaciones del decreto de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, para conocer los lineamientos respecto a los establecimientos considerados no esenciales, informó Carlos Mario González Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco) de Piedras Negras.

"Lo que pasa es que los lineamientos todavía no están dados al 100 por ciento, los comercios no esenciales no están aún definidos. Estos se van a definir por un Diario Oficial de la Federación, si es cierto que ya hubo una declaración de emergencia sanitaria, pero no ha pasado al Diario Oficial de la Federación", detalló el presidente de la Canaco de Piedras Negras