Nueva especie de araña parece pintada por Van Gogh

La araña es una de las siete nuevas especies pavo real identificadas por Joseph Schubert, del Museo Victoria de Australia.

"El año pasado viajé por el país recolectando especímenes de estas nuevas arañas de pavo real (¡algunas descubiertas por científicos ciudadanos!) Y pasé incontables horas en el laboratorio estudiándolas. Algunas noticias son bienvenidas en tiempos difíciles", escribió Schubert el pasado 26 de marzo.

Conocida en inglés como "Starry Night", la pieza artística se encuentra en la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York. El pintor la creó en San Remy, en el sur de Francia, en junio de 1889.

Last year I travelled the country collecting specimens of these new peacock spiders (some discovered by citizen scientists!) and spent countless hours in the lab studying them. The paper was published today!



