También se desestimó el recurso de emergencia para liberarlo debido a la pandemia del coronavirus.

"Está muy asustado", dijo el abogado de García Luna, César de Castro, justo antes del fallo. "Está muy preocupado de que va a contraer el virus", escribió Feuer.

García Luna está acusado de tres delitos por narcotráfico en colusión con el cártel de Sinaloa. La fiscalía estadounidense informó que su caso sigue "creciendo" en evidencias, con "numerosos testigos cooperantes, incluyendo varios exaltos rangos del cártel de Sinaloa", que testificarían de los millones de dólares en sobornos "a cambio de protección para sus actividades narcotraficantes".

