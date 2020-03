Operan de emergencia a Elba Esther Gordillo; se reporta estable

De acuerdo con integrantes de su primer círculo de colaboradores, Gordillo Morales fue ingresada al Hospital Ángeles del Pedregal por un fuerte dolor abdominal.

Personal médico "realizó la operación para atender una obstrucción en el intestino, la maestra se encuentra bien y en recuperación", detallaron las fuentes consultadas.

Buenas noches, agradezco las muestras de cariño y preocupación de las personas que han estado al pendiente de mi salud. Me encuentro estable de una intervención quirúrgica menor que me tomo por sorpresa. Me recupero satisfactoriamente.



¡A cuidarnos todos y no salir de casa!