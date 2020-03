Vecinos hacen una 'fiesta de distanciamiento social' al bailar separados en la calle

Una mujer grabó el momento en el que los vecinos de una calle tuvieron una 'fiesta de distanciamiento social' en plena calle en donde varias personas bailaban en la banqueta al ritmo de los Rolling Stones.

El suceso fue grabado en Buffalo, Nueva York, cuando Anna Solzenburg estaba caminando cerca de su hogar cuando se percató de que había varias personas bailando en la calle porque una casa reprodujo canciones a través de una bocinas con el fin de crear un buen ambiente durante el confinamiento provocado por el COVID-19.

La personas, en su mayoría personas de la tercera edad, bailaban al ritmo de la canción Get Off My Cloud mientras mantenían una distancia entre ellos de unos cuantos metros para reducir el riesgo del contagio. Algunas personas también bailaron desde sus balcones.

Solzenberg grabó a los 'invitados' de la fiesta y publicó el video en su cuenta de Twitter, en donde se volvió viral y poco después anunció que los vecinos organizan las sesiones de baile cada día con el fin de hacer del confinamiento una experiencia más agradable.