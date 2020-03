Paramédica llora al ser ovacionada con aplausos por su trabajo contra el COVID-19

Una mujer que labora como paramédica en Reino Unido, no pudo evitar romper en llanto al recibir los aplausos que sus vecinos le proporcionaron por su esfuerzo contra el coronavirus.

Tayla Poter, de 22 años, labora en el Hospital North Hampshire, ubicado en el pueblo de Basingstoke, en Inglaterra, donde junto a sus compañeros del nosocomio, lucha constantemente contra la terrible epidemia del COVID-19. Detalla el portal Mirror.

Con la finalidad de rendir tributo a su trabajo y valentía, su familia y vecinos se organizaron para felicitar a Tayla con aplausos, durante una mañana cuando ésta se iba a trabajar.

"Tayla simplemente no podía creerlo. No podía creer que la gente se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Ella simplemente ama su trabajo. No tenía idea de que saldría toda la calle. Sólo pensé que podrían ser nuestros vecinos de al lado y la casa de enfrente. Lo que no me di cuenta fue que en cada casa había al menos una persona que salía a aplaudirla", agregó Ali madre de la joven al sitio de noticias.