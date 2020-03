Rechaza EUA petición de García Luna para salir de prisión por temor a COVID-19

El Gobierno de Estados Unidos declinó la petición de Genaro García Luna para salir de la cárcel por riesgo de contraer coronavirus en el Centro de de Detención Metropolitano donde se encuentra recluido.

A pesar de que hay al menos un caso de COVID-19 en la prisión federal de Brooklyn, los fiscales insisten que García Luna tiene “acceso a agua caliente y jabón” y, como otros reclusos, puede “auto-aislarse” y permanecer en su celda, señala el reporte de la periodista Alan Feuer, quien sigue este caso para el diario The New York Times.

Fue hace cinco días cuando el exsecretario de Seguridad Pública durante el mandato de Felipe Calderón, afirmó solicitó

ser liberado por temor a que, a sus 51 años de edad, pudiera contraer COVID-19 en la cárcel. La Fiscalía dijo que ese era argumento suficiente.

García Luna señaló que estaba en “alto riesgo de muerte”, pero los fiscales desestimaron su argumento y dijeron que tomó medicamentos hace cinco años por una “afección respiratoria causada por la exposición al aire acondicionado”, y que no tiene una enfermedad crónica en curso, destacó Feuer en un reporte realizado desde su cuenta de Twitter.

GGL had claimed he was "at a high-risk of death" but prosecutors dismissed his argument, saying that he took meds five years ago for a "respiratory condition caused by exposure to air conditioning" and doesn't have an ongoing chronic illness. pic.twitter.com/PBVowBy1CE — Alan Feuer (@alanfeuer) March 30, 2020

Prosecutors say that even though there's at least one case of COVID19 in the Brooklyn federal jail, GGL has "access to hot water and soap" and like other inmates can "self-seclude" by remaining in his cell. — Alan Feuer (@alanfeuer) March 30, 2020