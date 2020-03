Alcaldesa de Puebla niega rompimiento con Miguel Barbosa

La presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, rechaza que haya un rompimiento con el gobernador morenista Luis Miguel Barbosa Huerta por el control de la seguridad en la capital.

"No, significa un desacuerdo en la forma en que se desarrolla la estrategia y perfiles que a nivel nacional han sido señalados por tener una relación con Genaro García Luna y Rafael Moreno Valle", expone.

La militante de Morena que gobierna una de las ciudades más importantes en materia económica del país, aclara que el conflicto no es la coordinación para enfrentar la delincuencia, sino los perfiles que buscan imponerse.

"No es el hecho de coordinarnos en materia de seguridad lo que ha generado problemas, sino el hecho de que he manifestado no estar de acuerdo con los perfiles que ha incorporado para la toma de decisiones y el control de la seguridad en todo el estado", agrega.

Luego de intensas confrontaciones publicas entre ambos morenistas, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, Lourdes Rosales Martínez fue separada del cargo y el mandatario designó como delegada especial de seguridad a Carla Morales Aguilar.

Y diversos analistas han alertado de la incursión en áreas de seguridad estatal de personas vinculadas con García Luna y Moreno Valle que han participado en distintos hechos poco claros en el pasado.

-¿Habló ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador o con Beatriz Gutiérrez sobre este asunto?

-Ellos están enterados de lo que está ocurriendo, saben a nivel nacional federal lo que pasó (...) en la Federación saben lo que está ocurriendo y están de acuerdo con que no deben estar estos perfiles en la seguridad del estado de Puebla.

La alcaldesa que en su mandato ha tenido que lidiar con cinco gobernadores, afirma que los personajes que han tomado las riendas de seguridad están vinculados con hechos de represión en Atenco, con la Appo y en Chiapas.

"Hemos vivido en años atrás, en la gestión de Rafael Moreno Valle, cuando estuvieron a cargo estos personajes y realmente vivimos la experiencia muy complicada, de mucha inseguridad", afirma.

Y niega la justificación para intervenir la seguridad municipal por la supuesta infiltración de la delincuencia en las filas policiacas, cuando -dice- son el único municipio que tiene activados los cinco ejes de seguridad nacional en la Construcción de la Paz, fueron renovados 56 manos con el cumplimiento de sus exámenes de control y confianza.

Además se instauró la profesionalización del servicio civil de carrera en seguridad, se reactivó la Academia Municipal de Policía, se implementó la oficina de Asuntos Internos, se desincorporaron policías que han sido vinculado a malas prácticas y se desarticuló el equipo táctico creado en administraciones pasada.

"Sin embargo ha habido una serie de arbitrariedades y esa si no las podemos permitir y además previo a esta situación que generó un malestar en el señor gobernador había tenido la oportunidad de manifestarle en todo momento áreas de oportunidades", afirma.

Rechaza que tema por su seguridad, pero denuncia que personajes vinculados con el Gobierno estatal han amedrentado a sus colaboradores y sus familiares, cuando "la Cuarta Transformación le apuesta a la no persecución y acabar con esos vicios del pasado".

"Algunos otros personajes con la finalidad de tener el agrado del señor gobernador recurren a la misma práctica y empiezan a declarar algún tipo de hostigamiento y alguno a mandar palomas mensajeras", acusa.

Rivera Vivanco descarta un rompimiento en Morena, más bien ve que se fortalecerá porque son millones de hombres y mujeres que atrás lucharon, trabajaron y asumieron un compromiso del cambio verdadero, a través de la defensa de causas sociales dentro del marco de la justicia.

"Algunas de las personas que llegaron a este proceso electoral no han respetado las reglas o los principios de este proyecto de Nación; Morena más que partido es un movimiento social histórico y además generacional (…) son perfiles que llegaron si conocer las reglas, principios ni la historia de cómo se fue formando y como se integró todo este consejo de participación ciudadana", denuncia.

No ve con malos ojos que un intermediario nacional llegue a acabar con este conflicto, pues -insiste- siempre hay solución para todas las cosas y "porque yo generacionalmente estoy acostumbrada a integrar y construir las soluciones".

Al final de cuentas, aclara, "yo en todo momento he evitado cualquier tipo de conflicto, la agresión viene de allá para acá, no es algo que yo haya propiciado solo doy contestación porque las cosas no funcionan de esta manera y respetar la autonomía".