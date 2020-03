Orquesta interpreta melodía de Beethoven ‘desde casa’

Un total de 19 músicos tocando cada uno su parte desde su casa y que grabaron individualmente se ha convertido en sensación, informa EuroNews.

Después las grabaciones individuales fueron editadas y unidas, agregándose una "mezcla de audio junto con la grabación de archivo del segmento final del coro”, explicaron.

La Sinfonía número 9 de Beethoven fue originalmente compuesta a principios de 1820 y representa el triunfo de la humanidad sobre la guerra y la desesperación. Se basa en un poema de 1785 del poeta, dramaturgo e historiador alemán Friedrich Schiller.

The Rotterdam Philharmonic Orchestra delivers Beethoven's 'Ode to Joy' with 19 musicians playing their parts from their homes pic.twitter.com/YVLrXN9yh6