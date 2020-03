Enfermeras en Toluca exigen insumos para atender coronavirus

"¡Queremos protección, queremos insumos!", gritan por segundo día enfermeras y médicos del Hospital Adolfo López Mateos, luego de que unas 14 compañeras y un médico residente está en aislamiento y hospitalizado por COVID-19.

Desde las 8:30 de la mañana de este lunes, un grupo de enfermeras y médicos se apostaron en la entrada del Hospital que está atendiendo enfermos por coronavirus, con carteles en los que exigen equipo suficiente y de calidad.

Liliana Romero, una de las enfermeras del hospital, indicó que llegaron insumos para la zona de contingencia, pero no suficientes "no hay goggles ni caretas, llegaron overoles, pero no están totalmente sellados.

"En este momento hay seis pacientes internados por coronavirus, entre ellos un médico residente que se contagió aquí, pero sabemos que van a llegar más", indicó Liliana.

En la protesta también pidieron la basificación de eventuales, para que puedan tener cobertura médica.

"Gobernador, secretario de Salud, queremos que nos cuiden, para que nosotras a su vez podamos cuidar a los pacientes, trabajar como debe ser", reiteraron enfermeras y médicos.

El servicio del hospital no se ha interrumpido por esta protesta, que también realizaron el sábado 28 de marzo.