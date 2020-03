Conservadores quieren que me aísle para tomar el poder: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que, ante la epidemia por el coronavirus, "los conservadores" pretenden que él se aísle para que haya un vacío de poder, puedan apoderarse de la conducción política de la nación y fracase la 4T.

En un video grabado en el balcón de un hotel de Culiacán, donde, afirmó, estuvo hospedado uno de los primeros infectados por coronavirus, el presidente sostuvo que el COVID-19 "no es la peste".

"Salgamos a la calle y trabajemos los que tengamos una función importante, básica; ya lo dije hace algunos días, no se puede cerrar una tortillería, imagínense, los médicos deben seguir trabajando, las enfermeras, la seguridad pública, que no haya robos, para eso se requiere que la Guardia Nacional esté actuando como lo está haciendo. Y en el caso del Presidente lo mismo.

"¿Saben qué quieren los conservadores? Que me aísle, imagínense, no habría conducción o [tal vez] sí, la conducción de ellos, porque en política no hay vacíos de poder, se llenan y eso es lo que ellos quieren, que haya un vacío para que se apoderen ellos de la conducción política del país de manera irresponsable, porque todo lo que están haciendo es por su coraje ante los cambios que estamos llevando a cabo; como estaban dedicados a robar, a saquear, decidimos basta", subrayó.

López Obrador dijo que esos sectores conservadores "están muy enojados porque robaban; las grandes corporaciones no pagaban impuestos; los medios de comunicación estaban al servicio de estos grupos, con honrosas excepciones, tenían a sueldo a intelectuales y articulistas", refirió.

El mandatario agregó que esos grupos están muy molestos porque no aceptan la transformación, pero se declaró perseverante: "No voy a dar ni un paso atrás, además son millones los mexicanos que queremos que haya un verdadero cambio, una transformación, de modo que vamos hacia adelante".

Afirmó que se encuentra bien y de buenas, y llamó a la población a cumplir con las recomendaciones de los expertos, como la sana distancia, mantenerse en casa si no se desempeñan actividades fundamentales y cuidar a los adultos mayores.

Más tarde en Badiraguato —tierra natal de Joaquín "El Chapo" Guzmán, exlíder del "Cártel de Sinaloa"—, al supervisar el avance de la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, en el Triángulo Dorado, el Jefe de Estado acusó que ante la contingencia los conservadores quieren que desapareciera y que la 4T falle.

"No puedo ponerme en cuarentena, irme al retiro, porque se requiere de que haya conducción en el país; los conservadores quisieran no sólo que me apartara y que desaparezca, quisieran que fracasara la Cuarta Transformación que estamos encabezando, pero no les vamos a dar gusto", abundó López Obrador.

Ante unas 50 personas, siguiendo las recomendaciones de la Jornada Nacional de la Sana Distancia, aceptó untarse gel antibacterial. Declaró que, luego de que los medios de comunicación lo provocaran el sábado por la noche al preguntarle si se haría la prueba del COVID-19, está dispuesto a aplicársela, siempre y cuando presente los síntomas que las autoridades de salud señalan.

"Yo me atengo a lo que dice salud y esto aplica para todos. ¿Saben cuándo se tiene que hacer la prueba? Cuando se tiene calentura, cuando se tiene tos seca, cuando tiene uno dificultades para respirar y hay dolor de cuerpo, pero dolor extraordinario, porque siempre hay dolor de cuerpo, más con la edad y con el trabajo.

"Entonces si no tiene uno esos síntomas, pues no hay necesidad de tomarse la prueba, sólo la sana distancia, cuidarse, cuidarnos entre todos, pero si vamos todos espantados a tomarnos la prueba, todos compramos tapabocas, pues van a costar más", precisó el Presidente.

En esta zona, donde ha prevalecido el cultivo de marihuana y amapola, el Jefe del Ejecutivo federal informó que 2 mil campesinos de este municipio se han inscrito al Programa Sembrando Vida, a fin de cultivar y sembrar 25 mil hectáreas de árboles frutales y maderables.

Acompañado del gobernador del estado Quirino Ordaz, el mandatario recordó que a cada agricultor inscrito en el programa se le pagará un jornal de 5 mil pesos mensuales. "Queremos que tengan opciones alternativas, que siembran su tierra, que dejen esta herencia a sus hijos y nietos".