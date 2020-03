Nuestro Recomendado

Tortuga Alveston es una sobreviviente. A sus catorce años disfruta caminar por los bosques de la costa norte de California y refugiarse en sus arroyos, estanques y senderos; pero a pesar de que ese mundo es inmenso y perfecto, su entorno familiar es peligroso y asfixiante: desde la muerte de su madre vive cautiva en una vieja cabaña con su padre, Martin, un hombre violento con ideas paranoicas sobre el próximo fin del mundo, quien la prepara para sobrevivir a la inminente catástrofe.

Contagiada por la paranoia de su padre, desconfía de los extraños y no tiene amigos. Hasta que conoce a Jacob, un joven un poco mayor que le muestra un mundo que desconocía por completo. Pronto se enamora de él y, poco a poco, comienza a cuestionarse su situación familiar y a plantearse por primera vez la idea de huir, pero su padre es capaz de todo…

Sin reunir el valor necesario para enfrentarse a sus más profundos miedos, Tortuga no se atreve a actuar… Pero un día un hecho terrible e inesperado la obliga a tomar una decisión de la que, sabe, no habrá marcha atrás.

La chica sufre una especie de síndrome de Estocolmo sin secuestro aparente. Se debate entre el amor y el odio mientras el causante de la ambivalencia campa a sus anchas en el mundo que comparten. La novela habría necesitado de un adecuado desarrollo para no cansar con este martilleante argumento.

Creció en Mendocino, en la costa de California, con sus dos madres. Estudió Artes en Willamette University y después de su graduación pasó dos años al frente de varios grupos de senderismo.

Actualmente vive en Salt Lake City. Su primera novela, Darling, es un suceso editorial no sólo en Estados Unidos, donde se convirtió en un bestseller inmediato (The New York Times), sino también en Europa, por la excelente crítica y los importantes reconocimientos que ha recibido: el libro del año (The Times y The Guardian) en Reino Unido; el Prix de L’Héroïne Madame Figaro y el Prix America Du Meilleur Livre De L’Année en Francia, entre otros.

*Editorial: Destino. *Número de páginas: 448.