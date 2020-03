Ensayo sobre la cultura

Aprovechando la pandemia, la cámara de diputados aprovechó para autorizar la ley de reelección de diputados y senadores del estado mexicano. Esperemos que la cámara de senadores no apruebe tal cosa ya que echaría por tierra uno de los logros fundamentales de la revolución mexicana o lo que es lo mismo, la cuarta transformación anularía la tercera. Las reelecciones inmediatas solamente provocan que una oligarquía se apropia del poder y que gobierne a sus conveniencias. Hasta ahorita, no han demostrado el poder solucionar el problema de México, porque en lugar de mejorarse la situación social, económica y política se ha empeorado.

A los políticos sólo les interesa hablar mal del contrincante y bien de ellos. Ni siquiera se dan cuenta cuando caen en contradicciones; por ejemplo, hace dos o tres días, en un programa de comentarios políticos, una representante del pan decía que el actual gobierno debería de cancelar las obras del tren maya y de la refinería por no ser prioritaria. Inmediatamente después agregaba que no debería de cancelarse la obra pública porque era importante para la economía del país. Creo que el tren maya y la refinería son obra pública; nada más que como no son ideas de los inteligentes de los partidos contrarios entonces por ahí va la crítica.

Con todos los grandísimos errores que han cometido, los partidos han perdido su credibilidad y con esto de las reelecciones, los diputados la han perdido por completo. Ya se sabe que lo único que les interesa es no perder sus privilegios de políticos fracasados incapaces de proponer algo funcional para resolver todas las crisis que se nos han presentado y se nos van a presentar.

Ya lo vemos en nuestra presidencia municipal que también los regidores para lo único que se juntan es para criticarse entre ellos mismos y no lograr acuerdos que nos ayuden a adelantar las soluciones de los gravísimos problemas que de alguna manera u otra debemos de resolver. Si entre los partidos que nos guían no se unen, mucho menos se van a unir los ciudadanos.

La situación se presta a los que poco humanos se aprovechen de la situación para hacer sus negocitos, grandes y pequeños. Ya sabemos que la corrupción es parte de nuestra cultura y no faltará a quien se le ocurra que se puede mostrar muy exigente en aplicar la ley para llegar a un arreglo conveniente, con una cuota de por medio. Espero que no suceda eso muy seguido y que la corrupción no haga su agosto, o su marzo y abril. Aunque téngalo por seguro que Algún vivo se aprovechará aunque sea todo lo inhumano posible. Algunos se ponen de acuerdo para salir a robar en comercios cerrados.

Lo principal que tiene que funcionar son los hospitales y para eso hay que proveerles de medicamentos. Para eso se paga un seguro para que cuando se tenga la necesidad de él, nos responda. A mis sesenta y nueve años, el único medio con el que cuento para resolver mis problemas de salud es el seguro. No me puedo quejar del servicio y la atención que hasta hoy me han dado. Doctores y enfermeras se han comportado muy humanos conmigo. Hay faltantes de medicamentos, los han suplido con otros. No sé qué problemas existan para que los surtan; pero también sé que eso no depende de quién directamente me atiende.

El ciudadano común y corriente está acostumbrado a quejarse y muchas veces a que le den. En estos tiempos lo que importa es lo que cada uno puede aportar para resolver el problema; lo que cada partido pueda dar, lo que cada joven pueda hacer, lo que cada hombre y mujer pueda poner de su parte para mitigar las consecuencias que todo esto traerá consigo. No es momento de que pidas sino es momento en que aportes tu parte.

Por lo pronto, manténte lo más que puedas adentro de tu casa para evitar ser contaminado y contaminar. Si sales, usa todas las precauciones, por lo menos el tapabocas. Si tienes un vecino de la tercera edad y eres joven sin problemas de salud, ofrécete para hacerle los mandados; pregunta por él todos los días. Pregunta en qué puedes ayudar. Comunícate con los tuyos, a diario. Lo que importa hoy es el detalle para no sentirnos solos. Si descubres que alguien se aprovecha de la situación, exhíbelo.

Sólo unidos saldremos adelante. Dios nos ayude.