La Columna de Rosell

Recogido en mi hogar, para otros enclaustrado, encerrado, marginado, refugiado, como quieran, el asunto es buscar alternativas para sobrellevar la situación y la lectura es una opción magnifica, y no les voy a salir que estoy leyendo a Borges o a Fuentes que son de los autores con los que simplemente no puedo, me rebasan y no los disfruto y leer es disfrutar e integrarse a tal grado que se te olvide el lugar y las circunstancias que te rodean. Tengo un magnífico libro que atesoro y recurro a él con cierta frecuencia es "The Complete Baseball Record and Fact Book" de Sporting News, me lo regaló hace algunos años mi cuñado, Armando Castil Rivas y siempre que lo hojeo no dejo de agradecérselo con el alma.

Ahora que deberíamos estar disfrutando de los primeros partidos de la temporada y los juegos están suspendidos, como si estuviera cayendo una lluvia tipo Macondo de esas que duran meses, recurro a mi libro de beis que entre otras maravillas recapitula todas las temporadas desde 1876, en cada apartado destaca los eventos significativos y momentos memorables de cada temporada incluyendo líderes de cada departamento, así me doy cuenta que un señor llamado Ross Barnes encabezó la Liga Nacional (única liga existente) en bateo con .403, carreras con 126 y hits con 138. En esa primera temporada registrada (1876) el lanzador con más victorias fue Al Spalding con ¡47! Chicago fue el campeón sacándole seis juegos de ventaja al segundo lugar San Luis, por cierto, el tremendo Barnes fue el primero en batear un cuadrangular y fue dentro del campo. Para dimensionar la magnitud de un pelotero como Babe Ruth, el libro que menciono es fundamental, el Bambino debutó en 1914 con los Orioles de Baltimore participando ya en la Liga Americana que fue creada e integrada en 1901, al fenomenal Ruth le tomó dos campañas para empezar a destacar ya con Medias Rojas de Boston en 1916 su temporada de debut con Boston, fue el líder en efectividad con un microscópico 1.75 y ganó 23 partidos perdiendo 12. Lanzó el juego dos de la Serie Mundial contra los Dodgers de Brooklyn, un duelo de picheó portentoso el que sostuvo contra Sherry Smith, el juego terminó en catorce entradas y ambos lanzadores se fajaron toda la ruta, Ruth permitió una carrera en la primera entrada, para después colgar trece ceros consecutivos, dos a una ganó Medias Rojas que terminó ganando el clásico de otoño en cinco juegos para convertirse en el primee equipo con cuatro Series Mundiales ganadas. Ruth ganó 24 juegos y completó 35 en 1917 con los patirrojos y entonces viene lo increíble, la migración del bambino de lanzador a bateador ¿A quién demonios se le ocurrió que Babe ya no pichará y se convirtiera en bateador? ¿Con esos fantásticos números como pitcher? El caso es que el bambino conectó once homeruns en 1918 empatando con Tilly Walker de Filadelfia como los mejores jonroneros de la temporada. Por cierto, en esa temporada Ruth regresó a la loma para ayudar a Medias Rojas para asegurar el banderín al vencer a los Atléticos y ganó dos juegos en la Serie Mundial que Boston ganó a los Cachorros. En 1919 Ruth conectó 29 cuadrangulares y produjo 114 carreras en su última temporada con Boston, en ese 1919 fue el año del infamante caso de Medias Blancas de Chicago que algunos de sus jugadores se vendieron a los apostadores para terminar entregando la Serie a los Rojos de Cincinnati en ocho partidos. En 1920 los Yanquis de Nueva York adquieren al jardinero/pitcher Babe Ruth por una cantidad récord de $125,000 dólares y el Babe procedió a desquitarlos hasta el último penny, bateó 54 vuelacercas, impulsó 137 carreras y anotó 158, líder en los tres departamentos en las mayores. En 1921, 59 cuadrangulares, en 1922 Ruth firma una extensión de contrato con los Yanquis por tres años y $52,000.00 por temporada. En 1927 el Bambino da 60 homeruns, pero su compañero Lou Gherig le gana la corona de producidas, Ruth remolca 164 y el caballo de hierro 175. Y así, hojear este maravilloso libro que tengo en mis manos (hojeándolo no navegándolo) es un gran placer y quise compartir tan solo una pequeñita parte con ustedes, y a grandes rasgos de mi pelotero favorito de todos los tiempos, George Herman Ruth Junior. [email protected]