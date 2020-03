Su salud bucal

INFECCIÓN CRUZADA, UTILIZACIÓN DE BARRERAS PROTECTORAS UNIVERSALES

La estomatología (odontología) concebida como una ciencia de la salud, es un eslabón importante en el ámbito de bienestar biopsicosocial de los individuos, ya que las evidencias muestran una marcada relación del estado de salud bucal con la salud integral, que repercute en la calidad de vida de la población. Los odontólogos requerimos un grado muy elevado de cuidados, por lo tanto, la bioseguridad efectuada para la seguridad de la vida es básico.

En cada acto odontológico se utilizan elementos de protección personal: guantes de látex, cubre boca, anteojos protectores, careta si es posible, bata de preferencia que cubra los brazos y hasta media pierna, con uniforme abajo, sin ropa de calle, estos deben de descartarse en cada paciente sin importar la índole de tratamiento efectuado, zapatos adecuados, exclusivos para el consultorio, cómodos, no descubiertos. Además de otros cuidados en el consultorio dental, tenemos las técnicas de asepsia incluyen la esterilización, asepsia y desinfección, de todo el ámbito del consultorio, instrumental, la reducción de la contaminación del agua de la unidad dental, unidades con sistema de agua destilada, limpieza de áreas físicas, protección del equipo dental, las mangueras, de aspiración, cabezales, en si todo el equipo del operatorio, siempre se somete a una severa limpieza con líquidos especiales. Además, si ustedes observan están protegidos. Al final de cada tratamiento de cada paciente, todo esto se retira y se desecha a un contenedor especial, que posteriormente recogerán los encargados de los desechos infectocontagiosos, de lo cual la Norma 013, nos exige estar y pagar. La gestión de los residuos y desechos controlados reduce las posibilidades de lesiones por punción y el contacto con material posiblemente infeccioso. Si fuera posible, poderse bañar en el propio consultorio odontológico. Los profesionales de las consultas dentales pueden contagiarse por una gran variedad de microorganismos que se encuentran en la saliva y en la sangre de los pacientes. Estos microorganismos pueden originar enfermedades infecciosas, como resfriados, neumonía, tuberculosis, herpes, virus de la hepatitis B y síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), sarampión, tétano, etc... Barreras biológicas, mediante la utilización de vacunas que proporcionan inmunización activa al personal médico. Como para la hepatitis B (VHB) además, que ofrece defensa frente a la coinfección de Hepatitis D (VHD-VHB). Para el resto de las hepatitis víricas (VHE, VHC, VHG), por el momento no se dispone de vacunas específicas. Por otra parte, los profesionales de la salud están expuestos a otros agentes infecciosos responsables de entidades de distinta gravedad (gripe, el sarampión, la parotiditis, rubeola, tétanos, etc.). Para la prevención de muchas de estas enfermedades existen vacunas.

Por ello, diversos organismos internacionales, la Organización mundial de la Salud (OMS) la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) (5) y la Asociación Dental Americana (ADA) Asociación Dental Mexicana, la Norma 013 SSA, establecieron, desde hace aproximadamente 38 años. Han establecido los siguientes objetivos para controlar las infecciones en odontología: Ofrecer una práctica segura a los pacientes y trabajadores de la salud, evitar la diseminación, encubrimiento y preservación de enfermedades infecciosas dentro del consultorio odontológico, disminuir los riesgos de contaminación y accidentes laborales. Cumplir con requisitos éticos, morales y legales del ejercicio profesional con las leyes y los reglamentos nacionales e internacionales. Desde el punto de vista de las enfermedades infecciosas, la odontología nunca ha sido tan segura como hoy tanto para los pacientes como para el equipo profesional. Esto se ha conseguido gracias a la creación y práctica de un estricto control de la infección en la consulta utilizando el concepto de precauciones universales, para prevenir las infecciones cruzadas que pueden afectar a los odontólogos, los higienistas dentales, cualquier persona del equipo y los pacientes. Todo este extremo cuidado lo hacemos aproximadamente desde 1982, ustedes comunidad lo han observado. En estos momentos de contingencia, estamos "Más que preparados" para atenderlos, por lo pronto solo urgencias, manteniendo medidas extremas de prevención y control de infecciones, dentro de nuestro ámbito laboral. Por el bien de todos. Con un cuestionario de historia clínica, más completo, así como espaciando las citas, para reducir el número de personas dentro del consultorio. Su salud y bienestar integral siempre nos ha preocupado.