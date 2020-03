Colocan filtros sanitarios en frontera con EUA

Autoridades de salud del Estado de Coahuila y el municipio de Ciudad Acuña, continuarán con la revisión y/o detección de casos sospechosos de COVID-19 en los cuatro filtros sanitarios que han colocado en igual número de puntos de esta ciudad fronteriza.

Los módulos se instalaron en el acceso principal a la ciudad, así como en la Presa La Amistad, en la Central de Autobuses y en las instalaciones de la Aduana que se localizan en el Puente Internacional que conecta con la vecina ciudad de Del Rio, en Texas, Estados Unidos.

"Estamos trabajando de manera muy coordinada y puntual cubriendo las 24 horas del día para evitar que ingrese un caso sospechoso de COVID-19 y pueda afectar a algún ciudadano", señaló Azalea Citlali Castro Hernández, directora de Salud Municipal.

La funcionaria acuñense dio a conocer que en tres de los filtros participan personal de la dependencia a su cargo; mientras que trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria número 02 de la Secretaría de Salud, se localizan en el filtro instalado en el Puente Internacional.

Aunque no dio a conocer una cifra específica, Castro Hernández señaló que todos los días se generan casos sospechosos, algunos de los cuales cumplen con la definición operacional, pero no completamente y hasta el momento no se ha detectado ningún caso positivo en esta ciudad fronteriza.