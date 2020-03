Piénsale piénsale

AL ATARDECER

Así comenzó la meditación del Papa Francisco el pasado viernes 27 con motivo de la bendición extraordinaria Urbi et Orbe. Reflexionando un pasaje del Evangelio (Mc 4, 35: la tempestad calmada), nos dejó un mensaje de esperanza ante la pandemia que estamos viviendo. Recomendando el texto íntegro, he aquí sólo un pasaje: "La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad… con la tempestad, se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar; y dejó al descubierto, una vez más, esa (bendita) pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos; esa pertenencia de hermanos".

Un pequeño virus, un sistema microscópico, ha quebrantado a la humanidad y le ha hecho dudar y modificar sus convicciones; ha sido abatida, trastocada en sus cimientos, postrada, aplastada por su propio peso. Una pequeña máquina llamada coronavirus puso de cabeza al planeta. Algo invisible vino para imponer su ley, cuestionar todo y poner al revés el orden establecido. Todo vuelve a su lugar, de otra manera, de modo diferente (cfr. Moustapha Dahleb).

Lo que las grandes potencias occidentales no pudieron hacer en Siria, en Libia, en Yemen, este pequeño aparatito lo ha obtenido (alto el fuego, trégua). Lo que el ejército argelino no ha podido obtener, esta pequeña maquina lo ha logrado (El fin de la guerra en Irak). Aquello que los opositores políticos no han podido obtener, este aparatito lo ha obtenido, (alargar los plazos electorales). Lo que las empresas no han podido obtener, esta sencilla maquinita lo consiguió (reducción de impuestos, exoneraciones, créditos a tasa cero, fondos de inversión, reducción de precios de materias primas estratégicas, …). Lo que los sindicatos no han podido obtener, esta pequeñez lo obtuvo (baja de precios, protección social reforzada…).

De pronto, se observa que se redujo el precio de la gasolina, la contaminación bajo, la gente ha comenzado a tener tiempo, tanto que no saben qué hacer con él. Los padres de familia aprenden a conocer a sus hijos, los hijos aprenden a quedarse con la familia, el trabajo ya no es una prioridad, los viajes y vacaciones ya no son señal de una vida de éxito.

De pronto, en silencio, regresamos a nosotros mismos y comprendimos el valor de las palabras solidaridad y vulnerabilidad.

De pronto, nos dimos cuenta que estamos todos en el mismo barco, ricos y pobres. Descubrimos que hemos vaciado juntos las estanterías de las tiendas pero también constatamos juntos que los hospitales están llenos y que el dinero no tiene ninguna importancia. Que todos tenemos la misma identidad humana de frente al coronavirus.

Nos dimos cuenta que en la cochera, los carros de lujo están parados simplemente porque nadie puede salir.

Sólo unos cuantos días le han bastado al universo para establecer la igualdad social, imposible de imaginar.

El miedo ha invadido a todo el mundo. Ha cambiado de lugar. Dejó a los pobres para habitar entre los ricos y poderosos. Él les ha recordado su humanidad y les ha revelado su humanismo.

Pueda esto servir para darnos cuenta del límite de la inteligencia humana ante la fuerza del cielo.

Sólo bastaron unos cuantos días para que África se convirtiera en un continente seguro. Para que los deseos anhelados se transformaran en mentiras.

Bastaron pocos días para que la humanidad tomara conciencia de que no es sino un suspiro, un poco de polvo.

¿Quiénes somos? ¿Qué valor tenemos? ¿Qué podemos hacer ante el coronavirus?

Rindámonos a la evidencia esperando en la Providencia. Interroguemos nuestra "humanidad" en esta "mundanidad" probada por el coronavirus. Quedémonos en casa y meditemos sobre esta pandemia.