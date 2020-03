Recuerdan obra de Jaime Sabines pese a contingencia

El 19 y 25 de marzo se cumplieron 21 y 94 años del fallecimiento y natalicio del poeta chiapaneco, Jaime Sabines, respectivamente; muchas actividades organizadas en su nombre tuvieron que ser pospuestas debido a la contingencia sanitaria; entre ellas, las planeadas por la Fundación Cultural Jaime Sabines A.C., organización presidida por Jaime Sabines Córdova, hijo del poeta.

En entrevista, Sabines Córdova mencionó que ante la suspensión masiva de eventos está a la espera de un nuevo aviso: "Teníamos en puerta algunas actividades de celebración del natalicio y aniversario luctuoso de mi padre".

Dentro de las actividades planeadas había varias presentaciones de lecturas poéticas en diferentes recintos culturales, "pero al final todo se pospuso; vamos a esperar los avisos de las autoridades, porque se trata de recintos culturales tanto del gobierno local como del federal".

En época de cuarentena, el hijo del poeta considera que la obra de su padre ofrece la oportunidad de "tener un libro en casa y compartir de manera familiar", hay que "aprovechar estos momentos para tener una sana lectura en casa". Autor del libro Memorias de Sabines, el ahora académico recuerda mucho su infancia con el autor de Los amorosos; "recuerdo mucho la compañía de mi padre con mi madre y mis hermanos; me contaba muchas anécdotas".

Recuerda especialmente cuando lo llevó a la Cámara de Diputados, "porque él fue el creador de la Comisión de Cultura de ahí; me llevó a una visita con él", se sentía orgulloso de ver cómo promovía la cultura. Añade que su padre vivió "dolorosamente" el movimiento zapatista "porque era su estado natal; él estaba convencido de que las clases vulnerables y las clases sociales marginadas deberían ser escuchadas".

Menciona que el poeta se sintió dolido y fue por eso que en esos tiempos comenzó una labor en Cámara de Diputados "para promover la cultura y las artes con esa comisión y que se consolidaran las actividades culturales y artísticas de los pueblos".

Al cuestionarle si es verdad que le llamó a Carlos Salinas de Gortari y solicitó que mataran a esos "indios", Sabines Córdova comentó.

"¡No, por supuesto que no! Mi papá entró a la política invitado por el gobierno de Salinas de Gortari; pero entró con la condición de que le permitiera crear la Comisión de Cultura. A él no le interesaba mucho la política, a pesar de que estaba inmerso en ella por el trabajo al lado de mi tío Juan (Sabines Gutiérrez), que fue gobernador de Chiapas. ¡No; por supuesto que él amaba a su pueblo!"

La Fundación Cultural Jaime Sabines A.C. se creó en 2014. Sus miembros trabajan directamente con artistas promoviendo la creación de proyectos interdisciplinarios eminentemente culturales y artísticos. Desde hace tiempo la asociación ha tratado de obtener un espacio en Ciudad de México para usarlo como sede, "una donación como parte del Estado"; sin embargo, asuntos jurídicos en proceso han impedido la consolidación del plan.

El académico menciona que actualmente hay instancias a quienes se les había concedido el derecho del uso de un inmueble; "habrá un litigio para retirárselos y conservarlo para entidades que desean trabajarlos".

El presidente de la asociación menciona que aunque lleva una relación cordial con la familia Sabines Rodríguez (Josefa Rodríguez Zebadúa es dueña de los derechos de la obra del poeta), "hace mucho tiempo que no los veo, no hay comunicación con respecto a trabajar con ellos porque nosotros como asociación civil no comerciamos con la obra de Jaime Sabines". Manifiesta que, a título personal, "mi posición sería difundir y promover la lectura del poeta; era la intención de mi padre que la gente lo conociera a través de su poesía". Desconoce la intención de los dueños de los derechos respecto a la publicación de material inédito de Sabines, "pero a mí me encantaría que se dieran la oportunidad de difundir más la obra de mi padre".

Por lo pronto, la Fundación Cultural Jaime Sabines A.C. seguirá trabajando en la organización de actividades artísticas y culturales, "tenemos muchos proyectos ya echados a andar, tenemos que buscar los espacios para colocarlos". Sabines Córdova menciona que hay muchos artistas en México que requieren oportunidades "y esperamos que se abran las puertas para realizar toda esa labor cultural, porque también es un motor para la sociedad; seguiremos promoviendo la obra tanto del maestro Jaime Sabines como la actividad artística de jóvenes talentos en nuestro país".