Incrementa costo de insumos para hacer alcohol

En México, el costo de los insumos para fabricar alcohol o sus derivados, como gel antibacterial, incrementó 120%, lo que compromete su producción durante la pandemia y afecta al consumidor final, pues los precios podrían duplicarse.

Guillermo Camacho, vicepresidente Comercial en México, Latinoamérica y España de una de las empresas que produce estos productos para las cadenas de autoservicio a nivel nacional y regional, y 80% de lo que venden marcas privadas, dijo que la Procuraduría Federal del Consumidor debería vigilar este aumento de precio en los insumos y controlarlo.

"Somos una de las dos grandes productoras de alcohol y derivados antisépticos en México; a nosotros nos mandan el alcohol puro y lo desnaturalizamos para uso farmacéutico y medicinal, y se le ponen algunos ingredientes que hacen que no sea ingerible, pero desde el 17 de marzo, los proveedores del alcohol puro aumentaron los precios 120%, algo irracional", criticó.

Explicó que las empresas que se encargan de distribuir el alcohol puro argumentaron que el aumento de costos era una consecuencia de la devaluación del peso, porque la melaza se compra en dólares, además de que señalaron el paro de labores en empresas; sin embargo, el alza de más de 100% provocará que el producto sea inaccesible.

"No [dudo de que] el incremento tan fuerte (...) sea por la crisis del peso, porque no creo que estén lucrando, sería algo inconcebible en estas circunstancias en el mundo y en México, pero sí está pasando, y por eso le pedimos a las autoridades federales y estatales que intervengan en el proceso y los costos no se nos disparen", comentó.

Señaló que el principal riesgo es que los ciudadanos, quienes son el consumidor final de estos productos, no podrán costearlos. "Ante la tragedia, no incrementamos ningún precio, y ni queremos, pero somos proveedores de 100% de las cadenas de autoservicio a nivel nacional y regional, y hacemos más de 80% de las marcas privadas de antisépticos, entonces si hacemos un trato con esos precios (...) el precio se irá arriba de 100% y sería injusto, porque en estos momentos son artículos de primera necesidad", expresó.

El empresario explicó que la compañía en la que labora produce 2 millones de litros anuales de alcohol y las compras para producirlos se realizan cada mes, con una planeación de tres meses; no obstante, en medio de la pandemia por COVID-19, han tenido que comprar insumos cada tercer día.

"No hemos parado, incluso hemos triplicado nuestra producción y mano de obra; estamos laborando 24 horas al día, pero con los precios excesivos ya no podemos, y tampoco vamos a subsidiar, por lo que los mexicanos pagarían más por un producto que es de primera necesidad y que en términos reales no debería ser caro", detalló.

Guillermo Camacho considera que la regulación en los precios de los insumos debe estar a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a fin de vigilar los costos de la cadena de suministros.

Pese a la gravedad de la situación, el empresario denuncia que "no hay nadie. Nosotros levantamos la voz, pedimos que la Profeco, Agricultura y Economía atiendan la problemática en la cadena productiva de los antisépticos, desde la zafra y venta de caña hasta la distribución en las farmacias. No puede haber acaparadores".