Comentarios a las noticias regionales publicadas por El Siglo de Torreón en la semana que termina.

Pese al coronavirus, realizan baile de danzón en Plaza de Armas de Torreón.

Las personas mayores se resisten a dejar de asistir a la Plaza de Armas pese a que por la pandemia de COVID-19 las autoridades prohibieron los eventos con gran concentración de personas.

En tanto, el COVID-19 no detiene a los fieles de Gómez Palacio.

A diferencia de Torreón, en Gómez Palacio y a criterio de los sacerdotes, sí se efectuaron ayer las misas dominicales en algunas iglesias católicas, aunque con una baja afluencia.

Por otra parte, el Lerdo, los fieles Abarrotan iglesias por última misa presencial.

Olvidaron aquello de “ayúdate, que yo te ayudaré”.

México entra en fase 2 de transmisión de coronavirus: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó este lunes que México se encuentra en etapa de transmisión local de coronavirus COVID-19. Sin embargo, en conferencia de prensa Hugo López-Gatell, subsecretario de la Secretaría de Salud, descartó que el país se encuentre ya en etapa dos de las tres contempladas.

Llega a ser desesperante la postura necia de López-Gattel y desconcertante el apoyo de AMLO; pareciera que desean una catástrofe.

Gracias a la reacción de algunos gobernadores y los lideres de la iniciativa privada, que tomaron medidas ante la pandemia, el gobierno federal ha mostrado una reacción, aunque limitada.

¡Vamos contra la opinión mundial!, ni duda cabe, con esos testarudos nos acomoda: “mexicano, …tu puedes”.

¡Por favor no salga, manos que sea absolutamente necesario!

Negocios hacen caso omiso a restricciones.

Negocios que venden alimentos preparados en el Mercado Donato Guerra de Lerdo hacen caso omiso de no vender para su consumo en el local, pese a las restricciones hechas por las autoridades sanitarias.

Entendemos la necesidad de trabajar, no la necedad y atrevimiento que expone sus vidas y las de los demás a quienes nos pueden “invitar al baile”.

Contamos con las autoridades para contenerlos y que ellas, simplemente hagan su trabajo.

Cierran locales del Mercado Juárez de San Pedro.

Luego de que se extendieran las medidas de prevención ante la presencia del COVID-19, algunos locatarios del Mercado Benito Juárez, en San Pedro, decidieron cerrar sus negocios de manera temporal. Otroefecto del coronavirus.

“Ahora es cuando chile verde, hay que darle sabor al caldo” y pensemos en los trabajadores que viven al día mostrándoles la solidaridad de que somos capaces los laguneros

Empresarios piden apoyo ante contingencia.

El presidente de Empresarios Lerdenses A.C. (ELAC), Mario Alberto Alvarado Rodríguez, comentó que se unen a la postura tomada por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) de solicitar apoyos de la Federación para hacer frente al COVID-19. Proponen que se otorguen subsidios para el pago de IMSS e Infonavit, dar 90 días para el pago de recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y eliminar las declaraciones mensuales del ISR, entre otros temas.

Me recuerdan aquel estribillo de la infancia: “los maderos de San Juan, piden pan, no les dan; piden queso y les dan un hueso…”

Se les olvida quienes están en la Federación Mexicana.

Gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas piden reunión con AMLO.

Los gobernadores de la región noreste pidieron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para tomar acciones conjuntas ante la contingencia sanitaria por COVID-19.

Aunque pareciera que nuestro presidente empieza a despertar, aún no vemos la respuesta de apoyo que quisiçeramos observar, a los gobernadores del norte, curiosamente de la oposición, que piden acciones conjuntas para proteger a los mexicanos.

¿Recuerda aquel estribillo que decia: “no oigo, no oigo, soy de palo y tengo orejas de pescado”?

Llego la temporada de calor a La Laguna, donde ya nos vemos amenazados por temperaturas de 40º o más.

Aunque es verdad que el coronavirus disminuye su reproducción con las altas temperaturas, no se confíe; de cualquier forma es altamente contagioso, recuerde lo que dice el refrán: “a muele y muele no metate queda” y por favor no se crea lo que dicen los ignorantes, porque eso de que el coronavirus no les da a los pobres” refleja una opinión agachada y poco inteligente.

¿Qué piensa hacer en el domingo de descanso?