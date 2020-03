Paty Cantú pide unión durante concierto que ofreció en casa

Para la cantautora mexicana Paty Cantú, enfrentar al COVID-19 también significa una etapa de unión en donde la música es un elemento importante para acompañar el encierro, en el que ella se ha puesto a componer.

Con un concierto titulado #MúsicaEnCasa, Cantú se acompañó con el guitarrista César Ceja, transmisión que realizó desde su casa en donde lleva más de 14 días en cuarentena, con un fondo de posters con fotografías propias que lleva a sus conferencias de prensa.

“Creo que estamos en un momento que, a pesar de la lejanía que contradictoriamente parecería, rompemos barreras y no importa en qué crees y en dónde estás, importa que queremos estar bien, salvar nuestro entorno y salir de esto fuertes. La música es uno de los lenguajes universales”, dijo, al mostrar una playera con una estrofa de la canción Let it be de The Beatles y un collar con representación de diversas religiones y creencias en el mundo.

Las canciones que incluyó en su set, emitidio a través de YouTube, fueron Déjame ir, Mariposas, Afortunadamente no eres tú, Cuenta pendiente y Cuando vuelvas, con las cuales compartió experiencias ya sea de desamor o al estar lejos de casa.

“Todo lo que soy se lo debo a este lugar, a México. Mi familia, mi carrera, mis amigos, mi educación, las adversidades también nos han obligado a levantarnos como mujeres, como personas”, expresó.

La ex integrante de Lu, aseguró que las canciones dan mensajes que tienen la capacidad de aportar cambios en la sociedad, por lo que siempre busca empoderar a quienes escuchan sus composiciones. Asimismo, brindó recomendaciones para estar en cuarentena, hablar con la familia, mandarles fotos y crear en el encierro para volver más fuertes y amorosos.