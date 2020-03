Confirman en Sonora décima persona contagiada de coronavirus

La Secretaría de Salud Pública de Sonora (SSP) confirmó dos nuevos casos positivos a COVID-19 en dos mujeres con antecedentes de viaje, con lo que se acumulan 10 en la entidad.

El titular de la dependencia, Enrique Clausen Iberri, detalló que los casos ocurrieron en dos personas del sexo femenino: una de ellas con antecedentes de viaje a Estados Unidos y Europa, y la otra viajó a Baja California Sur, donde tuvo contacto con personas oriundas de zonas de riesgo.

“Se han confirmado dos casos nuevos de COVID-19 en Sonora, acumulándose 10 casos de la enfermedad desde el 16 de marzo.

“Uno de los casos cuenta con antecedentes de viaje a Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y el otro con viaje a Baja California Sur, en donde tuvo contacto con viajeros de Europa y Estados Unidos”, indicó.

Clausen Iberri advirtió que en el país y en Sonora escasean los ventiladores para atender a pacientes de la mencionada enfermedad viral-respiratoria, al señalar que de agravarse la situación, sería complicado brindar cobertura universal en las instituciones de salud.

“En China, Italia y España, estos ventiladores no fueron suficientes y por la falta de estos murió mucha gente. En Sonora y en México no son suficientes; si se presentara un escenario moderado o Dios no quiera, catastrófico, y viendo el número de casos en otros países, no contaremos con los necesarios para atenderte”, advirtió.

Llamó a atender las medidas necesarias y a respetar la declaratoria de emergencia sanitaria decretada recientemente en la entidad, ante la pandemia desatada por el virus.