Fragmentos del libro Tenebra de Daniel Krauze

“No te veías tan pulido, cabrón. Ahí andabas, siguiendo al entonces gobernador por todos lados. Dabas la mano viendo a los ojos muy serio, muy pro. Un mocosito de veintitantos de asesor de uno de los políticos más peludos del país. Debes haber pensado que eras la gran v*rg*. Ay, sí, ay, sí, trabajo para Óscar Luna Braun. (...) Pero no veíamos lo que todos veíamos. Tu trajesucho de poliéster. Tus mocasines con borlas. Tu corte y tus modales de pobretón, que solo aparenta tener clase porque sabe agarrar la cuchara”.

Tal como poder escuchar la conversación que sostienen dos personas con facha de empresarios y políticos que se pueden observar a lo lejos de mientras se está sentado en la barra del bar es lo que permite Daniel Krauze en su nueva publicación Tenebra.

“Llegué al Pedregal a las siete de la noche y me estacioné frente a la casa que Christian le compró cuando se comprometieron. Hay sucursales bancarias más acogedoras. De portón de metal y muros color crema, coronados por una hilera de púas, la casa podría estar en cualquier suburbio del planeta. Su falta de identidad embona con Christian, un tipo que recuerda la alineación entera de los Cowboys de Dallas, pero no sabe el nombre de un solo integrante del gabinete presidencial. La mansión encarna los verdaderos motivos por los que Alicia (exesposa de “Martín” y madre de su hija “Matilda”) me dejó. Siempre quiso estar en un lugar así, casa con un hombre amable, adinerado y soso como Christian; alguien capaz de proveer una vida plana, donde la única duda es qué se regalarán para su aniversario”.

El escritor mexicano lanza esta una nueva obra literaria en la que “Julio” y “Martín” enfrentan sus deseos profesionales y personales frente a personajes difíciles y disputas familiares.

Fragmento del libro Tenebra (Seix Barral), © 2020, Daniel Krauze. Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México.