Fuera de juego

A media semana nos despertamos con la lamentable noticia del fallecimiento de Don Ignacio Trelles, ícono del futbol mexicano, ex técnico multicampeón y mundialista con el Tricolor, luego que a sus 103 años pereciera víctima de un infarto.

Pícaro y decente, trabajador y oportunista, son algunas de las tantas palabras que el gremio deportivo tiene para describir a Trelles Campos, quien tuvo una corta carrera dentro de las canchas, pero una fructífera fuera de ellas, donde se convirtió en el más ganador en la historia.

Un siglo más tarde, “Don Nacho” deja atrás un sinfín de anécdotas que labraron las páginas sagradas del libro del futbol en México, pero una a la que le puso más empeño fue la que escribió junto a Cruz Azul, equipo que él consideraba como su gran amor y del que dijo no se moriría “sin verlo campeón”.

Su partida deja un gran hueco, justo en el momento en que mejor nivel ha mostrado el equipo en los últimos 10 años, una escuadra con garra y pasión que de a poco han entendido la idea de Robert Dante Siboldi, y se han desapartado de los reflectores para poder trabajar, algo que los mantiene como líderes del torneo.

Los elementos celestes han comprendido aquella frase de Trelles: “la camiseta de Cruz Azul pesa igual que un bulto de cemento”, por lo que este torneo se le veía como el candidato más fuerte al título, algo que ha quedado de lado ante la pandemia por coronavirus que azota al planeta y que mantiene pausada la Liga MX.

El mítico extécnico no pudo ver al club coronarse este Clausura 2020, pero sí pudo ver que este equipo, por primera vez en mucho tiempo, mostró una cara distinta, un empuje que solamente le vi cuando otro uruguayo, Sergio Markarián, los dirigió en 2008.

Trelles no le debe nada ni al Azul, ni al futbol mexicano, en cambio ambos sí tienen deudas pendientes: el primero, coronarse este año, en honor a la memoria de su leyenda, que puso el pecho ante las críticas y supo aguantar hasta que su cuerpo más no pudo; el segundo, llegar a un quinto partido, algo que le cambie la mentalidad al mexicano y que no “sueñe”, sino que haga realidad las “cosas chi...”. Gracias “Don Nacho” por que me enseñaste que el amor a la playera no se cambia por nada, que siempre hay que tenerla bien puesta para estar en las buenas, en las malas y en las peores con tu equipo, tu me demostraste que esta pasión, se lleva de la cuna hasta el cajón.

Para finalizar, me quedo con la razón que tuvo el histórico Carlos Reinoso pero que ante el COVID-19 será muy difícil de realizar, puesto que DON IGNACIO TRELLES se merece el Estadio Azteca lleno para su despedida. ¡Hasta siempre!