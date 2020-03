Durante la Segunda Reunión Interestatal del Noreste, integrada por los gobernadores de las provincias de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que tuvo lugar en el Palacio Rosa de la capirucha del sarape, los mandatarios acordaron arreciar acciones en su frente común contra el COVID-19, homologando criterios, además de pasarse algunos tips entre secretarios de Salud. Cuentan nuestros subagentes, disfrazados de escritorio de don Venustiano Carranza, que es tanta la amistad y el buen ambiente de los gobernadores que ya planean convertirse en la "República Independiente del Noreste". Entre las nuevas medidas que se establecieron está la de pedirles a los paisanos que eviten visitarlos durante el próximo periodo vacacional, aunque eso es poco probable, ya que en los Estados Unidos la cosa pasó de gris a oscuro y se espera que las medidas se endurezcan.

Los mandamases norteños también acordaron sumarse a la compra de insumos para los trabajadores del sector salud, y con esto mandarle un mensaje al Gobierno federal, que hasta ahorita está despertando ante la tragedia que se les viene, sin ver los esfuerzos que desde hace rato hacen los estados por tratar de contener la epidemia. Además, el "góber" de Nuevo León, Jaime Rodríguez "El Bronco", pidió una reunión con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para pedirle que cierre las fronteras, sobre todo las de su estado, ante el número de casos positivos de coronavirus que tiene su entidad, ya que cuenta con un aeropuerto con vuelos internacionales. Además de enfrentar las cosas en bloque, nuestros subagentes, disfrazados de botella de casa Madero, cuentan que los "góbers", nerviosos ante semejante problemón que enfrentan, salieron buenos para entrarle a la copita, y con eso de que conocen muy bien de vinos, cada que terminan una reunión se dan tiempo para unas buenas comilonas.

*************

Los que salieron muy "millennials" son los regidores del Cabildo de Torreón, que sin un anuncio oficial ya se retiraron a realizar "home office"; bueno, eso es algo que ya hacían desde hace tiempo, no más que ahora con la pandemia lo justifican, razón por la que durante la última semana por los calurosos pasillos de la presidencia municipal, en el sexto piso, donde deberían estar los ediles de todas las fracciones solo quedaron sus asistentes, al menos los del PAN, mientras que los regidores dan órdenes desde sus "casas". Además de los regidores, los que se tomaron muy a pecho eso de "tomar distancia" también fueron uno que otro funcionario de la Administración del alcalde Jorge Zermeño, como su director de Movilidad Urbana, Héctor Rivera, quien puso en cuarentena hasta su teléfono celular, y se niega a contestar a la prensa incómoda, a la cual "malmira" como si tuviera el temible coronavirus. Y no crea, estimado lector, que se le busca a don Héctor para ver cómo se la está pasando, sino para preguntarle temas relacionados con el transporte público en medio de esta problemática de salud que nos tiene un día en jaque y otro también. A decir de nuestros subagentes, algunos regidores de oposición con tal de hacer ruido no dimensionan el problemón que significa esta pandemia, como la estridente síndica de minoría, Dulce Pereda, quien ha estado muy enérgica reclamándole al alcalde Zermeño su falta de carácter para tomar medidas efectivas de prevención; dicen, incluso pidió trajes especiales capaces de resistir ataques atómicos para asistir a las sesiones de cabildo, así como una distancia adecuada en los espacios del edificio más caro de la ciudad, algo que denunció no está haciendo cumplir la actual Administración de Torreón. Claro, a doña Dulce se le olvidó eso de la sana distancia y las medidas de prevención cuando acudió a la sede del agónico Partido Revolucionario Institucional para recibir el cargo de presidenta general, unilateral, todopoderosa y vitalicia de la oficina sin importancia, donde se tomó fotos muy pegadita a sus compañeros de partido y convivió como si no se hubiera enterado nunca jamás del terrible COVID-19.

Por cierto, el que salió a gritar bendiciones en sus redes sociales con un emotivo mensaje de recuperación para su hermano, amigo, mentor y promotor, el exgobernador de la Megadeuda, Humberto Moreira, luego de que este sufriera un infarto y fuera operado de emergencia en la capirucha del smog, fue el presidente del PRI en Torreón, Samuel Rodríguez, quien hasta compartió una foto de sus años mozos junto al profe bailarín. Los expertos en la cosa política no vieron con muy buenos ojos que el socialité saltillense declarara su amor por el profe Moreira tan abiertamente, ya que muchos aseguran es precisamente el ex "góber", y el partido de su cachorro Rubén Humberto, el que le está poniendo la zancadilla más peligrosa a lo que queda del PRI rumbo a las próximas elecciones para renovación de Congreso local, por lo que algunas lenguas viperinas empezaron a decir que si ese sería el encargado de hacer ganar al partido en Torreón, ahora sí estaban en apuros.

*************

Eso de la cuarentena a la que nos hemos visto obligados a causa del temible coronavirus, que tiene a medio mundo con el Jesús en la boca y al otro medio al borde del colapso nervioso, ha puesto muy creativos a algunos funcionarios de Coahuila, quienes han visto en la pandemia un nicho de oportunidad para ganar unos pesos, y es que por más que el Gobierno del Estado se adelantó con las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19 y se esforzó para que la gente se convenciera de que la cosa va en serio, la flamante directora del Centro de Justicia para la Mujer en La Laguna, Martha Rodríguez, utilizó los grupos de las inestables redes sociales para vender ¡trajes de baño para estas vacaciones! Así como lo leyó. Como en mercado, la expanista ofreció a muy buenos precios "espectaculares" atuendos con todo servicio a domicilio; lo curioso es que la funcionaria invitaba a sus clientas a visitar la playa estos días, como si la campaña #QuédateEnCasa que promueve la Administración para la cual trabaja le hubiera entrado por un oído y le hubiera salido por el otro. Otra funcionaria que en lugar de sacarle la vuelta al coronavirus prefirió sacarle "raja" es la siempre emprendedora directora del cerrado Teleférico Torreón, Verónica Soto, quien al ver mermados sus ingresos por el cierre de la atracción turística, que por cierto tiene su mayor demanda precisamente en Semana Santa, y con el TSM también cerrado, donde en cada partido es la mera mera proveedora del snack, la también expanista empezó a vender por WhatsApp todo tipo de insumos para protegerse del horrible COVID-19. Entre el menú que ofrece doña Vero se encuentran pruebas de laboratorio, que no las tiene ni Obama, cubrebocas y mascarillas de todos los niveles de protección, mejor dicho, como en botica. Nuestros subagentes, disfrazados de gel antibacterial reducido en alcohol, nos comentan que a la funcionaria le ha ido bastante bien con la venta, precisamente porque gente anda con pedidos de pánico a diestra y siniestra; incluso uno que otro se espantó cuando se fijó que doña Vero tiene sus precios en elevados dólares y solo vende un mínimo de cien unidades, a lo que solo un selecto grupo de clientes terminó por comprarle. Ante la emergencia sanitaria, no estaría mal que la funcionaria, además de presumir que les vende a los grupos fifís del Gobierno, también se acercara a los médicos del Seguro Social, el ISSSTE y otros centros de salud, que padecen por la falta de equipo para poder realizar su trabajo en esta contingencia y se juegan la vida tratando de salvar la de otros.

*************

Vaya montaje digno de competir con cualquier melodrama de Netflix armó el Ayuntamiento de Lerdo con eso de que sus ciudadanos les "echaron" literalmente la basura a las puertas de la presidencia. Nuestros subagentes, disfrazados de contenedor de reciclaje, nos informan que fue el reconocido lidereso del PRD, José Antonio Valenzuela, quien ofreció dinero a un pequeño grupo de habitantes de los sectores inconformes para que hicieran el montaje durante dos días, y así desde la Administración del priista y líder sindical universitario Homero Martínez "justificar" que esta es una de las razones por las cuales suspenderían el contrato a la empresa Trash, que es la concesionaria del servicio de limpieza en Ciudad Jardín. Claro, el numerito, falso de toda falsedad, se da a la par del plazo que se le otorgó a finales de mes a dicha empresa para que "mejore" la prestación del servicio, o de lo contrario podría ver cancelado el contrato. Uno de los protagonistas principales del culebrón es el director de Servicios Públicos de Lerdo, Javier Urriticochea, quien todo contrariado terminó por informar que sí existen deficiencias en el servicio, por lo que se estableció dicho plazo, del cual él mismo dijo "no ve ningún tipo de avances". ¿Les creemos? Según algunos vecinos de Lerdo, ahora se encuentran entre los intereses del Gobierno municipal, que en lo que se concretan tiene la recolección de basura en pésimo estado, y las quejas de algunos políticos disfrazados de activistas sociales que también velan no más por sus intereses; eso sí, que no les mencionen los pagos de impuestos, predial, servicios… porque se enojan.