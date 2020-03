Echa raíces en La Laguna

- En Monterrey lo extrañan, en La Laguna lo presumen. Jonathan Emmanuel Orozco Domínguez, portero de los Guerreros del Santos Laguna, ha superado los 10 mil minutos jugando para el equipo albiverde, a lo largo de tres años y medio.

Aunque llegó a La Laguna siendo un símbolo de un rival "vecino" y poco querido en la región, sus atajadas lo han convertido en un guardameta respetado por los aficionados Albiverdes, convirtiéndose ni más ni menos, que en el capitán del equipo.

El paso de "Jona" por la institución albiverde ha ido de menos a más, en su nivel deportivo al regresar a convocatorias de la selección nacional, pero también en el aspecto de su popularidad, pasando los aficionados laguneros del odio al amor, mientras que en Monterrey lo anhelan los fanáticos de Rayados e incluso los de Tigres.

Previo al Clausura 2017, Santos Laguna estaba en la necesidad de un guardameta, ya que los rumores de la partida de Agustín Marchesín eran cada día más fuertes, pero de entre todos los candidatos guardametas de la Liga MX, al que menos imaginaban los aficionados santistas, era al portero del Monterrey.

Apenas se empezó a barajar la posibilidad, las reacciones de los fanáticos locales no se hicieron esperar, respondiendo sobre todo de manera negativa, debido al pasado de Orozco con los Rayados, esos mismos que habían ganado finales de liga y Concachampions a los Guerreros, títulos que Jona festejó a todo pulmón, ya que siempre se declaró fanático del equipo de la ciudad donde nació y con el que debutó en el Apertura 2005.

Contra todos los pronósticos, la probabilidad se convirtió en realidad, Orozco fue anunciado como refuerzo de los Guerreros del Santos Laguna y de inmediato se convirtió en el portero titular, acallando las críticas con sendas atajadas bajo los tres postes.

En base a su calidad y carácter para defender la META santista, Jonathan fue cada vez más aceptado por los aficionados locales, al tiempo que ascendió igualmente en el liderazgo del vestidor, hasta ser nombrado capitán del equipo, puesto que hoy desempeña.

No son pocos los futbolistas que procedentes de otras regiones de México o del mundo, llegan para jugar con Santos Laguna y al cabo de algunos años, deciden echar raíces en La Laguna y adoptarla como su tierra, tal es el caso de Orozco, que si bien, desde su llegada a los Guerreros declaró que se sentía como en casa debido a que tiene familiares que viven en esta región, con el paso de los días se fue convirtiendo en un lagunero más.

Diversos aspectos de las ciudades hermanas, sus facilidades y amenidades, influyen en esa "transformación", pero el impulso definitivo lo da un elemento fundamental: su gente.

"No quiero maximizar, ni minimizar, ni nada de eso, pero la verdad es que en Monterrey es otro tipo de ambiente, se come futbol, se vive el futbol, prácticamente tu vida gira alrededor del futbol, vayas a donde vayas, a la plaza o donde sea, todo es futbol. Aquí en La Laguna, hoy en día, tú puedes andar, salir, caminar, convivir, la gente claro que te saluda, pero hasta ahí, la gente se divierte contigo, no es tan apasionada, no te está ahora sí que jode, jode y jode, la verdad es que la gente te deja ser, se divierte, te platica, te cuenta historias, eso me gusta mucho de aquí de La Laguna y me ha tocado mucho, que hay muchos santistas de hueso colorado, de los primeritos, no es a lo mejor de mucha historia, pero 35, 36 años no es tan fácil de contarlos y hay gente que me lo cuenta desde el primer equipo, desde el primer Santos, me platican las historias y te vas empapando de ellos", expuso Orozco en entrevista realizada días atrás.

El capitán de los Guerreros agregó: "la verdad es que es una vida muy diferente, a nosotros (su familia) nos ayudó mucho, nos hizo aprender muchas cosas y el ganar sirviendo, el ayudar a la comunidad. Ahorita mucha gente se divierte y me están medio tirando carro en redes sociales porque estoy con el Tik Tok y demás, pero quiero enseñarles otra faceta de mí que nunca pude enseñar en Monterrey, porque en Monterrey podías ser solamente futbolista, no podías ser persona, porque es tanta la presión de la gente porque te vaya a bien adentro de la cancha, que luego no importa lo que hagas afuera de ella, ahí quieren que juegues bien y si no juegas bien, todo lo que hagas fuera de, está mal. Entonces ahora yo estoy tratando de mostrarles otra faceta mía, me divierto río y a lo mejor adentro de la cancha sí soy muy gruñón, muy enojón, muy gritón, pero después fuera soy divertido, la idea es disfrutar de la vida, de las cosas buenas y de las malas, como en el equipo, que iniciamos medio complicado el torneo, pero no por eso nos venimos abajo, como tampoco en el torneo pasado que hicimos 37 puntos, sentíamos que éramos los mejores. Creo que es una constante y el equipo también va aprendiendo de ganar sirviendo", concluyó.