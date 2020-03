LAFC, factor en la no salida de Carlos Vela

El mexicano Carlos Vela reveló que cuando el Barcelona lo buscó para ficharlo por cuatro meses, su actual equipo de la MLS, Los Ángeles FC, negó todas las facilidades para concretarlo, pues considera que vieron por sus intereses, motivo entendible.

"El Barça planteó un escenario de cuatro meses en ese momento y yo lo aceptaba porque era una oportunidad muy buena, pero no me dio facilidades Los Ángeles FC para salir, aunque es entendible. Al final, buscan lo mejor para ellos y cada uno para sí mismo", confesó para una revista estadounidense.

En enero de 2019, el club catalán mostró interés por el atacante campeón del mundo Sub- 17 en 2005 para cubrir una baja en la ofensiva, pero sólo hasta el mercado veraniego, sin embargo, el conjunto de la MLS no lo permitió y los blaugranas terminaron por contratar al ghanés Kevin-Prince Boateng.

A pesar de despedirse de la oportunidad de regresar a España, Vela no lo lamenta, pues se dice feliz de seguir en el cuadro angelino, donde es el máximo referente, luego de adjudicarse el reconocimiento como el Jugador Más Valioso y Máximo Goleador de la temporada 2019.

Por otro lado, destacó la labor que hacen los organizadores de la MLS para convertirla en una Liga de primer nivel, sin embargo, descartó compararla con el futbol europeo y México, ya que nunca ha jugado en la Liga MX.

"Tienen una gran planeación e infraestructura. Quieren hacerlo, pueden hacerlo y lo hacen como deben ser. Tienen una hoja de ruta marcada y la siguen; es una virtud. Obviamente, no puedes compararlo con Europa, pues pasará tiempo para, al menos, compararlos, y con México no sé porque nunca jugué ahí", explicó.

Sobre los comentarios sobre su buen rendimiento en la MLS añadió que: "No me considero superior a nadie. Sólo trabajo para demostrar lo bueno que soy. No sé si soy mejor o peor que la liga, pero si estoy aquí, quiero ser el mejor aquí, y si estoy en otro lado, allá".