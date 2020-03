VIRAL: Enfermero niega abrazo a su hijo para protegerlo del COVID-19

Según se presume en Twitter, las imágenes fueron registradas en Arabia Saudita, donde el hombre al llegar a su residencia después de laborar en un hospital, fue recibido por el niño quien quería abrazarlo. Sin embargo, al recordar el peligro que podría causarle al infante prefiere mantener distancia con éste.

El detalle que ha conmocionado a internautas, es que tan sólo segundos después de apartarse del niño el hombre se echa a llorar.

Hasta el momento el clip ha conseguido más de 3 millones 700 mil reproducciones en Twitter.

A Saudi doctor returns home from the hospital, tells his son to keep his distance, then breaks down from the strain. pic.twitter.com/0ER9rYktdT