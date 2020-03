Así es como los ‘spring breakers’ pudieron esparcir el coronavirus

Un mapa que rastreó teléfonos celulares muestra cómo los ‘spring breakers’, universitarios que salieron de vacaciones por la primavera, pudieron potencialmente esparcir la enfermedad a lo largo del país.

Según reportes, varios de estos jóvenes salieron de vacaciones a Florida hace varias semanas, pese a la orden del gobierno de quedarse en casa y distanciarse socialmente.

El mapa analiza, con los datos de ubicación de los celulares que estuvieron activos en una playa de Fort Lauderdale durante las vacaciones de primavera, el cómo los jóvenes fueron regresando a sus casas, esparciéndose por todo el territorio estadunidense desde Florida, poco a poco hasta el otro lado de la costa, recoge el New York Post.

Want to see the true potential impact of ignoring social distancing? Through a partnership with @xmodesocial, we analyzed secondary locations of anonymized mobile devices that were active at a single Ft. Lauderdale beach during spring break. This is where they went across the US: pic.twitter.com/3A3ePn9Vin