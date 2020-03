La contaminación en Europa se reduce gracias al coronavirus

Hace tiempo se habló que en China, la contaminación se redujo después de que el coronavirus comenzó a extenderse en diversas regiones del país, lo que obligó a sus habitantes a resguardarse en sus casas como medida de prevención ante la epidemia.

Tanto la NASA, como la Agencia Espacial Europea, registraron una considerable disminución de dióxido de nitrógeno que se reflejó en menos de dos meses sobre el país chino.

En esta ocasión es el continente europeo el cual ha registrado una increíble cantidad de reducción del compuesto químico, principalmente en Italia, España y Francia, según lo muestran imágenes compartidas por la ESA (Agencia Espacial Europea) y tomadas desde su satélite a más de 800 kilómetros de la superficie terrestre, del 14 al 25 de marzo.

En comparación con las imágenes que fueron tomadas durante el año pasado por las mismas fechas, se observa una clara diferencia de la disminución de la contaminación ambiental.

New #NO2 map available for #Italy- based on data from @CopernicusEU #Sentinel5P and processed by @KNMI/@esa.

images show nitrogen dioxide concentrations from 14 to 25 March 2020, compared to the monthly average of concentrations from 2019.

Read more: https://t.co/0gXGSaJAed pic.twitter.com/UCV6RN0C0U