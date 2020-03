Implantes mal colocados le deforman el cuerpo

Star Delguidice pagó 15 mil libras esterlinas, 434 mil pesos, por unos implantes de glúteos en diciembre de 2018.

La joven de 33 años viajó a Estambul, en Turquía, para el procedimiento y los siguientes meses todo parecía estar bien. No obstante, dice que de pronto sus pompas como que se ‘empezaron a caer’, recoge el diario Mirror.

Los implantes que seleccionó tenían el doble del tamaño recomendado, lo que significó que la grasa de sus muslos, brazos y estómago fue drenada para lograr el tamaño perfecto. "Parece que ahora estoy usando un pañal y odio mirarlo, ya que me da mucha ansiedad. No puedo salir a ningún lado sin que me rían e incluso en el gimnasio me veo obligado a contarle a la gente lo que ha sucedido", dice ella.

La situación además ha afectado su vida cotidiana, pues por el dolor, no puede correr o tiene que dormir con unas mallas especiales, ejemplifica.

Planea una cirugía correctiva en Reino Unido, que le costará 3900 libras, 113 mil pesos, además de una transferencia de grasa, que es pasar grasa de su estómago a su trasero para darle una forma redonda, que deberá hacerse en Colombia por 9 mil libras más, 260 mil pesos. Pero, debido a la contingencia por el coronavirus, no sabe cuándo podrá ir a Colombia.

"Hubiera reservado esto de inmediato, pero debido al coronavirus no podré viajar durante meses, lo cual es decepcionante. Otros médicos me dijeron que mis implantes descansan sobre mi médula espinal y que si no me los quitaran, podría terminar en una silla de ruedas de por vida. Es aterrador, pero espero poder arreglarlo todo este año para poder sentirme feliz con mi apariencia nuevamente", añade.